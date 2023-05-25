Япония обнаружила российские разведывательные самолеты Ил-20 над Японским морем и Тихим океаном

Японские Силы самообороны подняли в небо истребители из-за двух самолетов-разведки Ил-20.

В Министерстве обороны Японии зафиксировали два самолета Ил-20 в районе своих территориальных вод, а также над Тихим океаном. Об этом сообщает Sky News.

После обнаружения российских самолетов Силы самообороны подняли в небо истребители над Тихим океаном и Японским морем. Сообщается, что Ил-20 были зафиксированы сегодня, 25 мая.

Один российский самолет-разведчик обнаружили в районе Охотского моря и Тихого океана. Ил-20 летал от моря к океану, и так по кругу. Второй разведывательный самолет уже летел в сторону острова Садо, принадлежащего японской префектуре Ниигата. Однако затем он повернул в сторону континента.

В издании отмечают, что Охотское море расположено севернее главного японского острова Хоккайдо, в то время как острова Садо находятся у западного побережья Ниигаты.

Ил-20 – это советский самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Он имеет на борту инфракрасный сканер, радиолокационную станцию бокового осмотра и другие датчики. Самолет производили до 1976 года, всего было изготовление 19 единиц.

Напомним, 24 мая Япония впервые направила Украине военную помощь со времен Второй мировой войны.

12 мая СМИ писали, что военные корабли Китая замечены у Японии после заявлений Токио о Тайване.