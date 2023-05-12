Военные корабли КНР замечены возле Японии после заявлений Токио по Тайваню

Китайская флотилия вошла Японское море через Цусимский пролив, а позже вышла в западную часть Тихого океана. Эксперты полагают, что Пекин посылает сигнал Японии, которая якобы вмешивается в тайваньский вопрос.

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Корабли Народно-освободительной армия Китая (НОАК) были замечены в водах вблизи японских островов после того, как Токио сделал ряд заявлений относительно Тайваня. Морские силы самообороны Японии заметили флотилию ВМС НОАК, состоящую из большого эсминца Type 055 Lhasa, эсминца Type 052D, фрегата Type 054A и корабля комплексного снабжения Type 903A, когда суда проплывали 11 мая на запад между двумя японскими островами. Об этом сообщает издание Global Times.

В материале говорится, что впервые китайская флотилия была замечена еще 30 апреля у Цусимского пролива, и она направлялась в Японское море. Позже 5 и 6 мая корабли прошли через пролив Соя в западную часть Тихого океана.

"Это означает, что китайские военные суда, скорее всего, совершают круговое плавание вокруг Японии по часовой стрелке", — отметили обозреватели.

И хотя военные корабли не входили в территориальные воды Японии, их присутствие может быть расценено, как однозначное послание японской стороне, которая, по мнению Пекина, пытается вмешиваться в тайваньский вопрос.

Направление кораблей НОАК через Цусимский пролив и пролив Соя

Заявления Токио

Вероятно речь идет о словах премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которые были опубликованы 10 мая. Он заявил, что тайваньский вопрос важен не только для Японии, но и для всего мира.

В этот же день министр иностранных дел страны Есимаса Хаяси также заявил, что Япония выразила протест Китаю по дипломатическим каналам в связи с "крайне неуместными" комментариями посла Китая в Японии У Цзянхао, касающимися политики Токио в отношении острова Тайвань. Китайский дипломат заявил, что высказанное мнение японских политиков о Тайване, который связан с безопасностью Японии, является "абсурдным и опасным".

Мнение политолога

В связи с последними событиями авторы публикации пообщались с заместителем декана Института современных международных отношений Лю Цзянъюном. Он отметил, что в 2022 году исполнилось 50 лет с момента нормализации китайско-японских отношений. Но японские политики сказали, что КНР представляет стратегическую угрозу, поэтому, вероятно, Япония может предпринять военные действия в ближайшие 5-10 лет, отметил Лю Цзянъюн.

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Напомним, Силы воздушной самообороны Японии 8 мая разместили комплексы Patriot на острове Миякодзима, который является стратегически важным узлом в цепи островов возле Тайваня. В ответ китайская сторона заявила, что шаг является еще одной попыткой Японии вмешаться в тайваньский вопрос.