Неприемлемо для Пекина: Япония развертывает комплексы Patriot на острове Мияко

Китайские военые эксперты считают, что Япония хочет не защититься от баллистических ракет Северной Кореи, а вмешаться в "тайваньский вопрос", так как остров находится вблизи Тайбэя.

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Япония 8 мая объявила о размещении ракет Patriot на острове Миякодзима, который является стратегически важным узлом в цепи островов возле Тайваня. В связи с этим в Китае заявили, что этот шаг является еще одной попыткой Японии вмешаться в тайваньский вопрос, сообщает издание Global Times.

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции, что Силы воздушной самообороны Японии развернули управляемые ракеты класса "земля-воздух" PAC-3 систем Patriot на своей базе на острове Миякодзима. Кроме того эти же комплексы развернуты Сухопутными силами Японии на островах Исигаки и Йонагуни. И хотя Мацуно сказал, что ракеты Patriot нацелены на потенциальные запуски баллистических ракет большой дальности из Северной Кореи, журналисты из Тайваня быстро отметили, что эти ракеты расположены ближе к острову, чем к Северной Корее.

"Размещение Японией ракет Patriot на юго-западных островах, очевидно, не имеет никакого отношения к Корейскому полуострову, который находится далеко", — сказал в интервью Global Times китайский военный эксперт Вэй Дунсу.

По его словам, истинная цель Токио вооружить острова противовоздушными и противокорабельными ракетами и подготовиться к военному вмешательству в тайваньский вопрос. "Это очень провокационный шаг, направленный против Китая", — отметил эксперт.

Обозреватели отметили, что этот шаг последовал после того, как Япония недавно выразила поддержку Маниле, поскольку Филиппины могут начать совместное патрулирование в Южно-Китайском море с США и Австралией в третьем квартале 2023 года. В этой связи китайские аналитики подчеркнули, что Япония должна задуматься о своей истории агрессии, не идти по пути милитаризма снова и "не привязываться к колеснице США" в противостоянии с Китаем.

Ранее сообщалось, что китайские военные инженеры работают над созданием нового 203-мм артиллерийского орудия с большим радиусом действия и обладающей большей огневой мощью, чем 155-мм пушки, которые на сегодня состоят на вооружении НОАК. По предварительным данным, орудие будет напоминать советскую САУ 2С7 "Малка".