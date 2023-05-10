Неприйнятно для Пекіна: Японія розгортає комплекси Patriot на острові Міяко

Китайські військові експерти вважають, що Японія хоче не захиститися від балістичних ракет Північної Кореї, а втрутитися в "тайванське питання", оскільки острів знаходиться поблизу Тайбею.

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Японія 8 травня оголосила про розміщення ракет Patriot на острові Міякодзіма, який є стратегічно важливим вузлом у ланцюзі островів біля Тайваню. У зв'язку з цим у Китаї заявили, що цей крок є ще однією спробою Японії втрутитися в тайванське питання, повідомляє видання Global Times.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив на пресконференції, що Сили повітряної самооборони Японії розгорнули керовані ракети класу "земля-повітря" PAC-3 систем Patriot на своїй базі на острові Міякодзіма. Крім того, ці ж комплекси розгорнуті Сухопутними силами Японії на островах Ісігакі та Йонагуні. І хоча Мацуно сказав, що ракети Patriot націлені на потенційні запуски балістичних ракет великої дальності з Північної Кореї, журналісти з Тайваню швидко зазначили, що ці ракети розташовані ближче до острова, ніж до Північної Кореї.

"Розміщення Японією ракет Patriot на південно-західних островах, очевидно, не має жодного стосунку до Корейського півострова, що розташований далеко", — сказав в інтерв'ю Global Times китайський військовий експерт Вей Дунсу.

За його словами, справжня мета Токіо —озброїти острови протиповітряними та протикорабельними ракетами та підготуватися до військового втручання у тайванське питання.

"Це дуже провокаційний крок, спрямований проти Китаю", — зазначив експерт.

Оглядачі зазначили, що цей крок зроблений був після того, як Японія нещодавно висловила підтримку Манілі, оскільки Філіппіни можуть розпочати спільне патрулювання в Південно-Китайському морі зі США та Австралією в третьому кварталі 2023 року. У зв'язку з цим китайські аналітики наголосили, що Японія має задуматися про свою історію агресії, не йти шляхом мілітаризму знову та "не прив'язуватися до колісниці США" в протистоянні з Китаєм.

Раніше повідомлялося, що китайські військові інженери працюють над створенням нової 203-мм артилерійської зброї з більшим радіусом дії та з більшою вогневою міццю, ніж 155-мм гармати, які на сьогодні перебувають на озброєнні НВАК. За попередніми даними, знаряддя нагадуватиме радянську САУ 2С7 "Малка".