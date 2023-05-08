Китай хоче нову артилерію: НВАК планує "таємні випробування" гаубиці 203-мм, — ЗМІ

Імовірно, китайські військові проведуть випробування зброї, яка стріляє 85-кг снарядом і має швидкість близько 920 м на секунду. Ці показники трохи поступаються можливостям радянської САУ "Малка".

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Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) незабаром почне експериментувати з більш потужною артилерійською гарматою, яка перевершує всі наявні подібні зразки в арсеналі США та КНР. Йдеться про випробування 203-мм гаубиці, що має більший радіус дії та має більшу вогневу міць, ніж 155-мм гармати, які перебувають на озброєнні НВАК. Про те, як китайська армія може отримати більш потужну гармату, йдеться в матеріалі видання Defense One.

Оглядачі пишуть, що Китай почав освоювати 203-мм артилерію наприкінці 1980-х років, коли китайський виробник зброї Norinco найняв канадського інженера Джеральда Булла, якого багато хто вважає одним із найбільших розробників артилерії в історії. Булл продавав свої розробки різним країнам, у тому числі й режиму Саддама Хусейна, який працював над зброєю "Проєкт Вавилон".

Спочатку НВАК найняла Булла для розробки 155-мм гармати, яка могла б допомогти протистояти переважаючій вогневій потужності СРСР на півночі — це була гаубиця PLL-01, яка залишається на озброєнні й сьогодні. Пізніше з'явився прототип 203-мм зброї W-90, але проєкт так і не було реалізовано.

Китайська 155-мм гармата PLL-01

Тепер же китайська армія має намір вийти за рамки 155-мм артилерії, натякнувши на те, що найближчим часом почне випробування зброї, яка стріляє 85-кг снарядом, що має швидкість близько 920 м на секунду. Журналісти відзначають, що з огляду на історію оборонної співпраці Китаю та Росії, НВАК отримає гаубицю, яка за потужністю буде аналогічна радянській 203-мм САУ 2С7 "Малка", що застосовує 110-кг снаряди.

Контракт було укладено з провідним китайським інститутом розробки передової артилерії — Нанкінським університетом науки й технології. Водночас контракт на постачання гармат був укладений не китайською армією, яка, швидше за все, використовуватиме цю систему, а силами стратегічної підтримки НВАК (PLASSF). Причому один із підрозділів PLASSF, розташований у районі Ліньтун, пов'язаний із Північно-Західним інститутом ядерних технологій (NINT).

Радянська САУ 2С7 "Малка"

"Примітно, що NINT насамперед відповідає за дослідження в галузі ядерної зброї, що підвищує ймовірність того, що ці дослідження можуть містити розробку тактичної ядерної артилерії", — зазначили автори публікації.

У результаті китайська армія може отримати артилерійську систему, здатну вести вогонь більш потужними боєприпасами, з більшим ефектом ураження, ніж ті, які зараз знаходяться на озброєнні НВАК. І хоча в потенційному конфлікті з Тайванем така система не буде особливо корисною, все ж таки артилерія більшого калібру дасть китайським військовим можливість запускати більше зарядів вибухівки на велику дистанцію, що покращить її здатність проникати та знищувати укріплені цілі в глибокому тилу супротивника.

Раніше повідомлялося, що Китай провів успішні випробування нового виду артилерії, яка використовує штучний інтелект для підвищення точності стрільби. За інформацією оглядачів Interesting Engineering, артилерійська система здатна вражати цілі на відстані до 16 км.