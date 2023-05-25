"В оригинале было по-другому": в ГУР объяснили слова Скибицкого о "ликвидации" Путина

Главное управление разведки Минобороны никогда не ставило своей целью физическое устранение президента РФ, заявил Андрей Юсов. По его словам, речь шла о том, что российский президент должен предстать перед судом в Гааге и украинские разведчики сделают для этого все возможное.

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему является для украинских разведчиков целью номер один, однако убивать политика никто не будет. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона в четверг, 25 мая.

В частности Юсов сказал о том, что заявление ГУР о Владимире Путине некоторые украинские медиа поняли неправильно.

"Я понимаю, что есть медийщики, и это нормально, которые готовят и подхватывают наиболее жареные факты. Но в оригинале было несколько по-другому", — сказал представитель разведки.

Он отметил, что российский президент в любом случае виноват в военных преступлениях против Украины. Однако отечественная разведка не ставить самоцелью физическую ликвидацию главы РФ.

"Путин — явный военный преступник и он действительно цель номер один с точки зрения задержания и доставки в Международный уголовный суд в Гааге", — прокомментировал ситуацию Юсов.

Представитель разведки подчеркнул, что Украина — цивилизованное государство и действует только цивилизованными методами.

"Гаага для Путина неизбежна. И в данной ситуации даже лучше, чтобы на этом трибунале он был жив", — резюмировал Юсов.

Напомним, 24 мая медиа опубликовали часть интервью с заместителем главы ГУР Минобороны Вадимом Скибицким. В нем он говорил о том, что лидер страны-агрессора Владимир Путин находится "на вершине списка" целей Главного управления разведки. Кроме того в списке приоритетных лиц, обезвреживанием которых планирует заниматься разведка, был и собственник ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

22 мая СМИ также писали о том, что начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов обратился к российским военнослужащим с призывом сдаваться в плен. Разведчик добавил, что у пленных есть выбор — вернуться в РФ после войны или попросить убежища в Украине или некоторых странах ЕС.