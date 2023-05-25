"Это все фигня": экс-премьер Эстонии призвал не помогать Путину "сохранить лицо" (видео)

По мнению эстонского политика, мировое сообщество не должно быть слишком "мягким" по отношению к России. Если лидера Кремля признают "убийцей, насильником, агрессором, военным преступником", то конец света не случится.

Бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас раскритиковал идею о мягком отношении к России в случае ее проигрыша в войне с Украиной. По его мнению, РФ нужно денацифицировать, как нацистскую Германию. Об этом он заявил в четверг, 25 мая на Киевском форуме безопасности.

По мнению политика, на примере Германии, которая прошла денацификацию после Второй мировой войны, мир может наблюдать, как страна стала мощной и демократической.

"Мы должны забыть о мягкости по поводу последствий для России. Нет никакого другого выбора для россиян, чем чтобы они полностью изменились. Не может быть никакого бизнеса без этого с Россией, никаких нормальных отношений", – отметил он.

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Рыйвас высказал убеждения, что у него нет сомнений в том, что Украина станет членом ЕС и НАТО, но призвал не забывать о международной отношении к стране-агрессору.

"Слишком многие еще говорят, что Путин должно сохранить свое лицо и так далее. Это все, простите, это все… фигня. Я думаю, не будет конца света, если Путин будет признан убийцей, насильником, агрессором, военным преступником. Это его лицо на всю жизнь, на всю историю. И если мы будем слишком мягкими по отношению к России, то все это может продолжиться", – заявил Рыйвас.

После этих его слов в зале раздались громкие аплодисменты.

Напомним, в начале мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что после победы Украины над Российской Федерацией, он "выпьет шампанского, оставит, наверное, должность министра и поедет жить в село".

Также напомним, 2 мая президент Польши Анджей Дуда объяснил, чем важна победа Украины для Европы. По его словам, военная поддержка Польшей Украины прежде всего преследует интересы его страны.