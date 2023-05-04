"Поеду жить в село", – Дмитрий Кулеба рассказал о своих планах после победы Украины (видео)

По мнению главы МИД, после победы Украина станет гарантом безопасности всего восточного фланга НАТО. Уже сейчас мы своим боевым опытом показываем, что некоторые стандарты Альянса нужно изменить, поскольку они не работают.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, чем займется после победы Украины над Российской Федерацией. Своими планами он поделился в интервью молдавскому телеканалу TV8.

По словам Кулебы, сейчас он выполняет очень напряженную работу на дипломатическом фронте и фактически не имеет свободного времени и возможности отдохнуть.

"Что касается победы, то я ее представляю очень просто: мы одержим победу, я выпью шампанского, оставлю, наверное, должность министра и поеду жить в село", – рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что победа в войне с Россией позволит нашей стране стать гарантом безопасности всего восточного фланга НАТО.

"Когда мы одержим победу, мы станем гарантом безопасности не только нашего региона, но и восточного фланга НАТО. Мы сейчас воюем и своим боевым опытом показываем, что некоторые стандарты Альянса нужно изменить. Потому что оказалось, что эти стандарты не работают в условиях такой войны", – заключил он.

Напомним, 2 мая президент Польши Анджей Дуда объяснил, чем важна победа Украины для Европы. По его словам, военная поддержка Польшей Украины прежде всего преследует интересы его страны.

31 марта премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что для победы в войне с Российской Федерацией Украине нужны три составляющие. Это патриотизм украинцев, постоянная поддержка со стороны партнеров, в том числе военная, а также сплоченность нации.