"Есть три важных аспекта" премьер Хорватии рассказал, что нужно Украине для победы (видео)

Глава хорватского правительства отметил что его страна оказывает Украине как финансовую, так и военную помощь и намерена продолжать свою поддержку в будущем.

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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что для победы в войне с Российской Федерацией Украине нужны три составляющие. Об этом политик сказал во время пресс-конференции по итогам Бучанского саммита 31 марта.

"Я думаю, что есть три важных аспекта, которые необходимы для того, чтобы Украина победила", — сказал хорватский премьер.

По мнению Пленковича, первая вещь – это патриотизм и энтузиазм украинцев в защите своего государства и свое свободы. Политик также подчеркнул роль украинского руководства, в частности президента Владимира Зеленского.

Второй аспект, озвученный премьером Хорватии, это постоянная поддержка Украины со стороны ее партнеров. По мнению хорватского премьера, с политической точки зрения эта поддержка сейчас крепче, чем за все предыдущие десятилетия. Политик отдельно упомянул о значении военной помощи союзников Киева.

Пресс-конференция лидеров пяти стран по итогам Бучанского саммита.

Говоря о третьей составляющей, Пленкович заявил, что правительства западных стран должны заботиться о поддержании социальной сплоченности, и не допускать внутренних разломов, которые могут повредить существующему политическому единству.

"Хорватия постоянно поддерживает Украину и оружием и экономически, и мы будем продолжать это делать", — заключил Андрей Пленкович.

Напомним, что 31 марта премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович вместе с другими лидерами восточноевропейских стран прибыл в Киев, чтобы принять участие в саммите "Буча — ответственность России за преступления в Украине".

Мы также писали о том, что в рамках своего визита в Украину Андрей Пленкович встретился с президентом Владимиром Зеленским. Политики обсудили санкционное давление на Россию и работу над созданием спецтрибунала.