"Є три важливі аспекти" прем'єр Хорватії розповів, що потрібно Україні для перемоги (відео)
Глава хорватського уряду зазначив, що його країна надає Україні як фінансову, так і військову допомогу і має намір продовжувати свою підтримку в майбутньому.
Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що для перемоги у війні з Російською Федерацією Україні потрібні три складові. Про це політик сказав під час прес-конференції за підсумками Бучанського саміту 31 березня.
"Я думаю, що є три важливі аспекти, які необхідні для того, щоб Україна перемогла", — сказав хорватський прем'єр.
На думку Пленковича, перша річ – це патріотизм та ентузіазм українців у захисті своєї держави та своєї свободи. Політик також наголосив на ролі українського керівництва, зокрема президента Володимира Зеленського.
Другий аспект, який озвучив прем'єр Хорватії, це постійна підтримка України з боку її партнерів. На думку хорватського прем'єра, з політичного погляду ця підтримка зараз міцніша, ніж за всі попередні десятиліття. Політик окремо згадав значення військової допомоги союзників Києва.
Говорячи про третю складову, Пленкович заявив, що уряди західних країн повинні дбати про підтримку соціальної згуртованості, і не допускати внутрішніх розломів, які можуть зашкодити існуючій політичній єдності.
"Хорватія постійно підтримує Україну і зброєю і економічно, і ми продовжуватимемо це робити", — підсумував Андрій Пленкович.
Нагадаємо, що 31 березня прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович разом з іншими лідерами східноєвропейських країн прибув до Києва, щоб взяти участь у саміті "Буча — відповідальність Росії за злочини в Україні".
Ми також писали про те, що у рамках свого візиту в Україну Андрій Пленкович зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Політики обговорили санкційний тиск на Росію та роботу над створенням спецтрибуналу.