"Є три важливі аспекти" прем'єр Хорватії розповів, що потрібно Україні для перемоги (відео)

Глава хорватського уряду зазначив, що його країна надає Україні як фінансову, так і військову допомогу і має намір продовжувати свою підтримку в майбутньому.

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Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що для перемоги у війні з Російською Федерацією Україні потрібні три складові. Про це політик сказав під час прес-конференції за підсумками Бучанського саміту 31 березня.

"Я думаю, що є три важливі аспекти, які необхідні для того, щоб Україна перемогла", — сказав хорватський прем'єр.

На думку Пленковича, перша річ – це патріотизм та ентузіазм українців у захисті своєї держави та своєї свободи. Політик також наголосив на ролі українського керівництва, зокрема президента Володимира Зеленського.

Другий аспект, який озвучив прем'єр Хорватії, це постійна підтримка України з боку її партнерів. На думку хорватського прем'єра, з політичного погляду ця підтримка зараз міцніша, ніж за всі попередні десятиліття. Політик окремо згадав значення військової допомоги союзників Києва.

Прес-конференція лідерів п'яти країн за підсумками Бучанського саміту.

Говорячи про третю складову, Пленкович заявив, що уряди західних країн повинні дбати про підтримку соціальної згуртованості, і не допускати внутрішніх розломів, які можуть зашкодити існуючій політичній єдності.

"Хорватія постійно підтримує Україну і зброєю і економічно, і ми продовжуватимемо це робити", — підсумував Андрій Пленкович.

Нагадаємо, що 31 березня прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович разом з іншими лідерами східноєвропейських країн прибув до Києва, щоб взяти участь у саміті "Буча — відповідальність Росії за злочини в Україні".

Ми також писали про те, що у рамках свого візиту в Україну Андрій Пленкович зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Політики обговорили санкційний тиск на Росію та роботу над створенням спецтрибуналу.