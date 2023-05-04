"Поїду жити у село", – Дмитро Кулеба розповів про свої плани після перемоги України (відео)

На думку глави МЗС після перемоги Україна стане гарантом безпеки всього східного флангу НАТО. Вже зараз ми своїм бойовим досвідом показуємо, що деякі стандарти Альянсу слід змінити, оскільки вони не працюють.

Related video

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, чим займеться після перемоги України над Російською Федерацією. Своїми планами він поділився в інтерв'ю молдавському телеканалу TV8.

За словами Кулеби, зараз він виконує дуже напружену роботу на дипломатичному фронті і фактично не має вільного часу та можливості відпочити.

"Щодо перемоги, то я її представляю дуже просто: ми здобудемо перемогу, я вип'ю шампанського, залишу, напевно, посаду міністра і поїду жити в село", — розповів голова зовнішньополітичного відомства.

Крім того, урядовець наголосив, що перемога у війні з Росією дозволить нашій країні стати гарантом безпеки всього східного флангу НАТО.

"Коли ми здобудемо перемогу, ми станемо гарантом безпеки не лише нашого регіону, а й східного флангу НАТО. Ми зараз воюємо та своїм бойовим досвідом показуємо, що деякі стандарти Альянсу треба змінити. Тому що виявилося, що ці стандарти не працюють в умовах такої війни", — сказав він.

Нагадаємо, 2 травня президент Польщі Анджей Дуда пояснив, чим важлива перемога України для Європи. З його слів, військова підтримка Польщею України насамперед переслідує інтереси його країни.

31 березня прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що для перемоги у війні з Російською Федерацією Україні потрібні три складові. Це патріотизм українців, постійна підтримка з боку партнерів, зокрема військова, а також згуртованість нації.