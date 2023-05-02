"Я переслідую інтерес Польщі": Дуда пояснив, чим важлива перемога України для Європи

На думку політика, завдяки добросусідству поляків, виявленому до українців, його країна здобула авторитет на міжнародній арені.

Related video

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що військова підтримка Польщею України, насамперед, переслідує інтереси його країни. Про це він написав у своєму Twitter у вівторок, 2 травня.

Лідер Варшави зазначив, що він зацікавлений у тому, щоб Україна здобула перемогу над країною-агресором, саме тому він передає Києву озброєння.

"Я переслідую інтерес Республіки Польща, який полягає в тому, щоб Україна дала відсіч російському агресору. Тому ми приймаємо рішення про військову допомогу. Ми виявили добросусідство, завдяки неординарному жесту з боку поляків ми здобули авторитет на міжнародній арені", — написав Дуда.

Нагадаємо, 5 квітня президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі з лідером України у Варшаві нагородив Володимира Зеленського найвищою державною нагородою країни – орденом Білого Орла.

У той же день Дуда на спільній пресконференції оголосив, що Польща вже передала Україні чотири МіГ-29, чотири винищувачі вже в процесі, а ще шість МіГ-29 незабаром буде відправлено на підтримку Києва.

Також, 17 квітня, під час зустрічі з італійським президентом Серджіо Матареллою, Дуда зазначив, що у разі перемоги Росії над Україною, Кремль прагнутиме розширити своє панування над країнами східної частини Європи, і не виключено, що може статися напад на іншу європейську державу.