"РФ піде далі": президент Польщі Дуда попередив світ про наслідки поразки України у війні

За словами польського лідера, Кремль прагне розширення свого панування над народами східної частини Європи, а поразка Києва дозволить Москві це зробити.

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Президент Анджей Дуда заявив, що в разі перемоги Росії над Україною варто очікувати нападу росіян на іншу державу. Про це він заявив за підсумками зустрічі з італійським президентом Серджіо Матареллою, повідомляє Polskie radio24.

Політик звернув увагу на заклики тих, хто просить якнайшвидше закінчити війну. Такі заяви, на думку Дуди, неприпустимі. Він зазначив, що відповідні особи діють фактично в інтересах Москви.

"Якщо Україна не отримає допомоги, Росія виграє цю війну, що буде лише першим кроком з боку Кремля для розширення свого панування над народами цієї частини Європи", — зазначив польський політик.

Дуда наголосив, наскільки важливо й надалі постачати озброєння нашій державі. Саме перемога України посилить стабільність у регіоні та забезпечить тривалий мир у Європі.

Як додав президент, поляки дуже добре знають цю російську жадібність, панувати над іншими народами, поневолювати їх. Він нагадав, як росіяни позбавляють нації потенціалу та використовують його у власних цілях.

Голова МЗС ФРН Анналена Бербок 17 квітня пояснила рішучість G7 протистояти меті очільника Кремля Володимира Путіна. Вона нагадала, що G7 (країни "Великої сімки") минулого року розробили низку рішучих заходів для протистояння російській агресії, зазначивши, що взимку українцям постійно надавалася допомога. Антиросійські санкції та обмеження цін на нафту дозволили вплинути на економіку РФ і запустити процес її деградації.

Голова Мюнхенської конференції Крістоф Гойсген 17 квітня назвав недостатнім рівень підтримки України з боку Заходу. Він попередив, що наслідки недостатньої підтримки України будуть катастрофічними. На його думку, дії союзників України наразі не відповідають словам. Поступова та нерішуча військова підтримка здатна спровокувати негативну ситуацію на цілому континенті.