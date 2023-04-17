"РФ пойдет дальше": президент Польши Дуда предупредил мир о последствиях поражения Украины в войне

По словам польского лидера, Кремль стремится к расширению своего господства над народами восточной части Европы, а поражение Киева позволит Москве это сделать.

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Президент Анджей Дуда заявил, что в случае победы России над Украиной, стоит ожидать нападения россиян на другое государство. Об этом он заявил по итогам встречи с итальянским президентом Серджио Матареллой, сообщает Polskie radio24.

Политик обратил внимание на призывы просящих как можно быстрее закончить войну. Такие заявления, по мнению Дуды, недопустимы. Он отметил, что соответствующие лица действуют практически в интересах Москвы.

"Если Украина не получит помощи, Россия выиграет эту войну, которая будет только первым шагом со стороны Кремля для расширения своего господства над народами этой части Европы", – отметил польский политик.

Дуда подчеркнул, насколько важно и дальше поставлять вооружение нашему государству. Именно победа Украины усилит стабильность в регионе и обеспечит продолжительный мир в Европе.

Как добавил президент, поляки очень хорошо знают российскую алчность, властвовать над другими народами, порабощать их. Он напомнил, как россияне лишают нации потенциала и используют его в своих целях.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок 17 апреля объяснила решимость G7 противостоять цели главы Кремля Владимира Путина. Она напомнила, что G7 (страны "Большой семерки") в прошлом году разработали ряд решительных мер по противостоянию российской агрессии, отметив, что зимой украинцам постоянно оказывалась помощь. Антироссийские санкции и ограничение цен на нефть позволили оказать влияние на экономику РФ и запустить процесс ее деградации.

Глава Мюнхенской конференции Кристоф Гойсген 17 апреля назвал недостаточным уровень поддержки Украины со стороны Запада. Он предупредил, что последствия недостаточной поддержки Украины будут катастрофическими. По его мнению, действия союзников Украины пока не отвечают словам. Постепенная и нерешительная военная поддержка способна спровоцировать негативную ситуацию в целом континенте.