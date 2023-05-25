Злостное неповиновение: имеют ли право работники военкоматов задерживать мужчин

Юристы отмечают: представителям ТЦК предоставлено право на вручение повесток, а не на действия по задержанию мужчин или по доставке их на ВЛК для прохождения медицинской комиссии.

Если лицо состоит на военном учете, то представитель ТЦКСП имеет право вручить ему повестку. Такая повестка может быть вручена также лицам с инвалидностью, не подлежащим призыву на военную службу. Об этом Фокусу рассказал Дмитрий Винницкий, юрист ООО "ЮКК "Де-юре".

"Опять же, лица с инвалидностью (любой группы) не подлежат призыву на военную службу. Должны ли представители ТЦК и СП выписывать им повестки — обычно должны, если такое лицо не снято с учета в установленном порядке, а само лицо не обновляло о себе сведения. Работники ТЦК не всегда могут знать, что у лица есть основания для отсрочки. К отправке на прохождение ВЛК лицо должно получить повестку об обновлении своих данных, в рамках которого предоставить документы, подтверждающие возможность получения отсрочки", — говорит Дмитрий Винницкий.

По словам юриста, задержание работниками ТЦК и СП лица с любой целью является незаконным.

"Для прохождения медицинской комиссии выдается повестка, по которой лицо обязано явиться. Доставление лица к месту прохождения медицинской комиссии не допускается, хотя, по словам очевидцев, нередко случается", — говорит Дмитрий Винницкий.

Он объяснил: в соответствии с законом (статьи 263-264 КУоАП), к лицу, оказавшему злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего, полицейского, или к оскорбившему полицейского, а также при нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации призывниками, военнослужащими, резервистами правил военного учета может быть осуществлено административное задержание.

"То есть, в случае, когда военнообязанный (т.е. 18-60 лет) злостно не повинуется (т.е. отказывается от неоднократно повторенных законных требований или распоряжений или отказывается 1 раз в дерзкой форме с явным пренебрежением), его могут задержать, но исключительно работники полиции, для работников ТЦК или военнослужащих такого механизма не предусмотрено. Административное задержание означает, что лицо доставляется в дежурную часть органа полиции, где производится его личный осмотр и осмотр вещей. Продолжается такое задержание от трех часов (для составления протокола) до трех суток (для установления личности и выяснения обстоятельств правонарушения)", — объяснил юрист.

Юристы отмечают: задерживать может полиция, а не представитель ТЦК и СП.

Эксперт советует при попытке задержания работниками ТЦКСП придерживаться определенного алгоритма:

Выяснить, обращаются ли к вам лица, в данный момент исполняющие служебные обязанности. Если да – проводить видеосъемку таких лиц (без лица), с целью фиксации, чтобы ваши действия были ответом на неправомерные требования. На призывы прекратить видеосъемку (если вы не на режимном объекте) – помните, не является конфиденциальной информация персональных данных, касающихся осуществления лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, должностных или служебных полномочий. Будьте вежливы, поскольку их чувства можно легко обидеть. Если вы убеждены, что такие лица настроены исключительно на конфликт и готовы задержать вас – вызывайте полицию, при оформлении протокола административного задержания просите предоставить вам адвоката.

Если же лицо против его воли, применяя физическое принуждение, доставили к прохождению медицинской комиссии или просто в ТЦК, вызывайте полицию и требуйте адвоката. В случае сопротивления, возможно применение физической силы, видео с такими случаями посмотрите вперед, поэтому рассчитывайте ситуацию критически. Удобнее стараться доказать свою правоту в суде, чем в травмпункте", — подчеркнул Дмитрий Винницкий.

Ранее Фокус в своей статье исследовал, действительно ли могут избежать мобилизации лица с инвалидностью, а также мужчины, имеющие жену или одного родителя с инвалидностью.

Также Фокус писал, что в случае, если военнообязанного задержали и "поселили" на территории ТЦК, юристы советуют обращаться в полицию, а также обязательно советоваться с адвокатом и не подписывать документы, к подписанию которых мужчин склоняют представители ТЦКСП.