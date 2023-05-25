"Спасибо всем": Залужный на фоне заявлений россиян о своей гибели вышел на связь (видео)

После продолжительного отсутствия в медийном пространстве главнокомандующий ВСУ записал короткое обращение к украинцам.

С начала мая российская пропаганда начала распространять фейки о ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в частности, активно тиражируется информация, будто генерал получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая. Чтобы наконец-то опровергнуть заявления пропагандистов и успокоить украинцев Валерий Федорович вышел на связь. Видео с генералом обнародовал на своем телеграм-канале полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

По словам полковника, он решил 25 мая наконец-то рассказать "страшную" правду о Валерии Залужном и развеять слухи, которые наплодила российская пропаганда.

"Плохие новости для рашнпропаганден! Валерий Федорович чувствует себя хорошо и продолжает планировать освобождение украинских земель от российских оккупантов! С Главнокомандующим вместе, и только вперед к нашей общей Победе", — прокомментировал он.

Рядом с Анатолием Штефаном в кабинете за столом появился генерал Залужный.

"Искренне спасибо всем украинцам. Вместе мы победим и не только сегодня, всегда", — сказал генерал.

Напомним, что 24 мая в Минобороны Украины опровергли слухи, которые распространяет Россия о состоянии здоровья Валерия Залужного. Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинцы в течение года так и не научились получать прививки от российских вбросов и чувствовать их коварство. Она также добавила, что в отличие от России, в Украине не используют двойников.

Также фейки об исчезновении Залужного опроверг секретарь СНБО Алексей Данилов. По словам Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, 24 мая президент Зеленский принимал доклад главнокомандующего ВСУ.

Ранее Валерий Залужный в интервью журналисту Дмитрию Комарову сказал, что уважает начальника генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова, поскольку он враг сильный, коварен и непредсказуем.