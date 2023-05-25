"Привиди Бахмута": снайпера президентской бригады рассказали о боях в городе (видео)

С самого начала боев за город в Донецкой области снайперы группы месяцами находились в самой горячей точке фронта. Защитники фактически 24 часа в сутки работали в Бахмуте.

Команда украинских снайперов, получившая прозвище "Привиди Бахмута", оказалась настоящим ужасом для российских оккупантов, пытавшихся захватить город в Донецкой области. Видео разговора с бойцами опубликовала в Facebook пресс-служба отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

С самого начала боев за населенный пункт они месяцами находились в самой горячей точке фронта. Защитники фактически 24 часа в сутки работали в Бахмуте.

"Не просто так нас называют "привиди Бахмута". Каждый подвал, каждую квартиру мы знаем, из которых можно работать", — объяснил командир группы под псевдонимом "Привид".

Командир подчеркнул, что подбиралась команда тщательно. Все бойцы проходили соответствующую подготовку. Психологическая устойчивость оказалась не менее важной, чем физическая выносливость.

"Снайпера Кузя, Альфа и Француз, а также Кущ, пулеметчик Тарас и, конечно же, сам командир — Привид. Это лишь часть команды, которую большинство знает как "Привиди Бахмута", — говорится в сообщении.

Снайперы рассказали, что российские оккупанты очень боятся передвигаться по разрушенному городу. "Привид" отметил, что так называемая "вторая армия мира" не может взять более десяти месяцев маленький городок, поэтому информация о величии и военной мощи россиян была преувеличена.

"Я не жалею и ни один из ребят не жалеет того факта, что он защищает непосредственно город Бахмут", – заявил "Привид".

Напомним, 24 мая в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины сообщили, что на фронте россиян уничтожает "ведьма". Снайпер ГПСУ ликвидирует российских оккупантов из снайперской винтовки, которую называет "лялечкой", а точные выстрелы посвящает своему напарнику под псевдонимом "Тихий", погибшем на войне в апреле 2023 года. Каждый удачный выстрел украинская защитница посвящает именно ему.