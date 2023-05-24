Мстит за убитого напарника: на фронте россиян уничтожает "Ведьма" (видео)

Снайпер ГПСУ уничтожает российских оккупантов из винтовки, которую называет "лялечкой", а меткие выстрелы посвящает своему напарнику под псевдонимом "Тихий", который погиб на войне в апреле 2023 года.

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С помощью 308 калибра жещина-снайпер под псевдонимом "Ведьма" устроивает каждому оккупанту день расплаты. Подробности 24 мая сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

В прошлом пограничница работала учительницей истории, но война с российскими захватчиками изменила планы. Также женщина является профессиональной спортсменкой и проводит инструктаж по практической стрельбе.

"Уничтожает оккупантов из снайперской винтовки, которую называет "лялечкой", – говорится в сообщении.

Каждый удачный выстрел украинская защитница посвящает своему напарнику под псевдонимом "Тихий", который погиб на войне. Боец получил смертельные ранения в боях с российскими захватчиками в апреле 2023 года.

Напомним, 17 мая в соцсети показали, как россияне учатся на винтовках XIX века. Для тренировки снайперов командование воинской части извлекло из закрома раритетную винтовку Мосина, которую начали использовать 150 лет назад. На кадрах, запечатленных самими российскими воинами, видно, как солдаты учатся навыкам обращения со старинным оружием. При том, участники учений понимают всю жалость ситуации и сами же тролят оснащение российской армии.

Также 14 марта стало известно, что в Украине на передовой появились ловушки для снайперов. Для выявления позиций вражеских снайперов украинские бойцы используют манекены и перископы. Одна из таких приманок была замечена в окопах вдоль линии фронта вблизи населенного пункта Донецкой области, где продолжались ожесточенные бои. Подходящую приманку использовали бойцы украинской 24-й механизированной бригады.

Фокус 5 мая в статье сообщил, что Украина производит эту снайперскую винтовку по лицензии под названием "Форт-301". Она способна поражать цели на дистанции до 1000 метров. Оригинальная винтовка Galil Sniper SA разработана для нужд Армии обороны Израиля компанией Israeli Weponary Industries на базе штурмовой винтовки Galil калибра 7,62 мм.