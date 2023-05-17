"Велич зашкалює": в РФ снайпери тренуються на "імператорських" гвинтівках 19 століття (відео)

Для навчання російських снайперів командування військової частини дістало із засіки раритетну гвинтівку Мосіна, яку почали використовувати 150 років тому.

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Солдати РФ на навчаннях тренуються на снайперських гвинтівках російської імператорської армії — "мосінках", які були прийняті на озброєння наприкінці 19 століття. Відеоекскурс у часи царської Росії виклали в телеграм-каналі "Сеятель ветра".

"Тренування снайперів "другої армії світу". З гвинтівок – лише "мосінки", прийняті на озброєння у 1891 році. Навіть СГД (снайперська гвинтівка Драгунова — ред.) — це 1960-ті роки, треба "діставати". Велич, що зашкалює. Зараз трохи постріляють – і в м'ясний штурм, на "Хаймерси". Все як за часів Сталіна", — підписали відео адміни телеграм-каналу.

На кадрах, які зафільмували самі російські вояки, видно, як солдати вчаться опановувати старовину зброю. При тому, учасники навчань розуміють усю жалюгідність ситуації і самі ж тролять оснащення російської армії.

"У нас найкращі в світі снайперські гвинтівки, називається "мосінка". Кращого нічого у нас немає", — говорить солдат на відео.

Він зітхає, що хотів би придбати сучасну снайперську гвинтівку, але зась, її ніде не продають, і за законом зробити це не так легко.

Нагадаємо, що український військовий 3 січня показав стрільбу зі снайперської гвинтівки компанії "ХАДО-Холдинг", яка перебуває на озброєнні ЗСУ. Ефективна дальність стрільби в антиматеріальної снайперської гвинтівки складає 2 кілометри.

Раніше повідомлялося, що солдатів ЗС РБ збираються вчити знищувати танки M1 Abrams та БМП M2 Bradley із гвинтівки Драгунова. Про це проінформувала 15 травня моніторингова група "Беларускі Гаюн".