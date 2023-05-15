Армія Білорусі готується стріляти по танках США зі снайперської гвинтівки, — аналітики (фото)

Розслідувачі стверджують, що білоруських солдатів збираються вчити знищувати танки M1 Abrams та БМП M2 Bradley із гвинтівки Драгунова. "Цілями" для снайперів стануть і ізраїльські ПТРК Spike.

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Північно-Західне оперативне командування ЗС Республіки Білорусь закуповує плакати для навчання стрільбі зі снайперської гвинтівки Драгунова. На одному з них показано, як знищити західну військову техніку за допомогою цієї зброї. Про це повідомила моніторингова група "Беларуский Гаюн".

Повідомляється, що на плакаті є посібник зі знищення бойового танка M1 Abrams, бойової машини піхоти M2 Bradley, а також американського броньованого автомобіля HMMWV і навіть ізраїльського ПТРК Spike.

Плакат ЗС РБ Фото: Беларускі Гаюн

Як зазначили на порталі Defence Express, така тактика викликає питання.

"Реалізація на практиці такої "тактики" викликає багато питань з урахуванням як купності гвинтівки, з якою снайперу потрібно перебувати в відносній близькості до мети, так і враховуючи, що на полі бою Abrams або Bradley навряд чи стоятиме на місці, щоб снайперу було зручніше прицілюватися", — сказано у матеріалі.

Що таке снайперська гвинтівка Драгунова

Радянська самозарядна снайперська гвинтівка, яка почала вироблятися 1963-го року. Стріляє патронами 7,62 мм звичайними, трасуючими та бронебійно-запальними кулями. Може також стріляти патронами з експансивними (розгортаються) кулями.

Раніше повідомлялося, що 15 травня в ДПСУ розповіли, чи є загроза вторгнення з території Білорусі. Як зазначають у відомстві, військові ЗС РФ, які пройшли підготовку в Білорусі, можуть бути переведені на Східний напрямок для поповнення сил окупантів. Нині на території РБ дислокуються близько 2,5 тисяч російських солдатів.

Ще нагадаємо, що 12 травня стало відомо, що Міноборони Білорусі заявило про посилення танками державного кордону. У Міноборони країни розповіли, що військові інженери здійснили маскування озброєння, військової та спеціальної техніки, а екіпажі танків Т-72Б провели контрольні стрілянини.