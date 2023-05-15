Армия Беларуси готовится стрелять по танкам США из снайперской винтовки, — аналитики (фото)

Расследователи утверждают, что белорусских солдат собираются учить уничтожать танки M1 Abrams и БМП M2 Bradley из винтовки Драгунова. "Целями" для снайперов станут и израильские ПТРК Spike.

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Северо-Западное оперативное командование ВС Республики Беларусь закупает плакаты для обучения стрельбе из снайперской винтовки Драгунова. На одном из них показано, как уничтожить западную военную технику при помощи этого оружия. Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Сообщается, что на плакате есть руководство по уничтожению боевого танка M1 Abrams, боевой машины пехоты M2 Bradley, а также американского бронированного автомобиля HMMWV и даже израильского ПТРК Spike.

Плакат ВС РБ Фото: Беларускі Гаюн

Как отметили на портале Defence Express, такая тактика вызывает вопросы.

"Реализация на практике такой "тактики" вызывает много вопросов с учетом как кучности винтовки, с которой снайперу нужно находиться в относительной близости к цели, так и учитывая, что на поле боя Abrams или Bradley вряд ли будет стоять на месте, чтобы снайперу было удобнее прицеливаться", — сказано в материале.

Что такое снайперская винтовка Драгунова

Советская самозарядная снайперская винтовка, которая начала производиться в 1963-м году. Стреляет патронами 7,62 мм обыкновенными, трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями. Может также стрелять патронами с экспансивными (разворачивающимися) пулями.

Ранее сообщалось, что 15 мая в ГПСУ рассказали, есть ли угроза вторжения с территории Беларуси. Как отмечают в ведомстве, прошедшие подготовку в Беларуси военные ВС РФ могут быть переведены на Восточное направление для пополнения сил оккупантов. Сейчас на территории РБ дислоцируются около 2,5 тысячи российских солдат.

Еще напомним, что 12 мая стало известно, что Минобороны Беларуси заявило об усилении танками государственной границы. В Минобороны страны рассказали, что военные инженеры осуществили маскировку вооружения, военной и специальной техники, а экипажи танков Т-72Б провели контрольные стрельбы.