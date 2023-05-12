Минобороны Беларуси заявило об усилении танками государственной границы (фото)

В Минобороны страны рассказали, что военные инженеры осуществили маскировку вооружения, военной и специальной техники, а экипажи танков Т-72Б провели контрольные стрельбы.

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Военное командование Беларуси приняло решение усилить государственную границу танковыми частями. Как сообщила 12 мая пресс-служба Минобороны страны некоторые танковые взводы белорусской армии во время проверки боеготовности выполняют так называемую "задачу по усилению госграницы".

"В ходе комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил военнослужащие танкового подразделения организовали охрану и оборону", — говорится в сообщении.

Также военные инженеры осуществили маскировку вооружения, военной и специальной техники на определенном участке. А военнослужащие провели контрольные стрельбы из танка Т-72Б, а также из стрелкового оружия в ходе проведения тактической подготовке личного состава.

"Некоторые танковые взводы в ходе проверки выполняют задачу по усилению Государственной границы Республики Беларусь", — сообщили в Минобороны.

Отметим, что согласно данным наблюдателей "Беларускі Гаюн", военные учения в стране продлили до 22 мая. В сообщении сказано, что Вооруженные силы Беларуси "улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но, как и ранее, не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта".

Также была опубликована карта полигонов и графики проведения учений на каждом из них. В общей сложности учения проводятся на восьми полигонах — два из них — Гожский и Брестский находятся на западных границах республики, остальные шесть расположены ближе к центру страны.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Беларуси сообщили о предотвращении теракта, которое якобы было запланировано на 9 мая. Глава белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что "определенное количество лиц" уже задержаны по подозрению в подготовке терактов.

Позже белорусские СМИ сообщили, что силовики задержали четырех человек в возрасте от 23 до 29 лет, которые якобы готовили теракт на 9 мая по заказу разведки и Минобороны Украины. По информации Тертеля, диверсанты имели взрывчатку, замаскированную под бытовые приборы, которые были доставлены в Беларусь из-за границы.