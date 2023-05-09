Подозревают спецслужбы: у Лукашенко заявили о предотвращении "терактов" в Беларуси

Глава белорусского силового ведомства Иван Тертель заявил, что "определенное количество лиц" уже задержаны по подозрению в подготовке терактов.

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В Комитете государственной безопасности Республики Беларусь утверждают, что им удалось предотвратить теракты, запланированные на 9 мая. Об этом пишет белорусское издание "Наша Нива" со ссылкой на заявление главы КГБ Беларуси Ивана Тертеля.

Тертель сказал, что за попытками терактов стоят "спецслужбы", однако не уточнил, о ком именно идет речь. Глава силового ведомства также добавил, что "соответствующие факты" по этому делу будут обнародованы не ранее 10 мая.

"Я не хочу полностью открывать сегодня. Завтра мы постараемся все сказать", — заявил Тертель.

Глава КГБ Беларуси отметил, что по оценкам правоохранителей, упомянутые теракты связаны с 9 мая. По его словам, Александр Лукашенко проинформирован о ситуации.

"Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят спецслужбы…", — заключил Иван Тертель.

В публикации также упоминается о том, что 2 мая Иван Тертель прогнозировал значительную эскалацию обстановки по периметру Беларуси.

Напомним, что 7 мая представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов предупредил, что спецслужбы Российской Федерации могут готовить провокации к 9 мая. Он предположил, что действия россиян могут быть направленны против Беларуси.

Ранее, 5 мая, мы писали о том, что Беларусь ввела временный пограничный контроль на границе с Российской Федерацией. Там установили контрольно-пропускные пункты. В белорусском ведомстве рассказали, что такие нормы якобы ввели в рамках исполнения соглашения "о взаимном признании виз".

Еще мы сообщали о том, что Александр Лукашенко не присутствовал на обеде глав государств, которые приехали в Москву 9 мая, чтобы посмотреть на парад. По словам журналистов, политик не смог присутствовать на трапезе якобы по состоянию здоровья.