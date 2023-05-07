Попытаются втянуть Беларусь: ГУР предупредило о провокациях России на 9 мая

Кремль, по словам представителя военной разведки Андрея Юсова, неоднократно выбирал символические даты для совершения провокаций и диверсий, жертвами которых могут стать гражданские.

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На 9 мая российские спецслужбы могут готовить провокации. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

В ГУР отмечают, что Кремль неоднократно выбирали символические даты для совершения провокаций.

"Начиная с 2014 года, оккупанты используют подобного рода провокации и не исключено, что и сейчас мы с этим столкнемся. В этой ситуации провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и приурочены к определенным датам, например, 9 мая", — отметил представитель ГУР.

По словам Юсова, россияне могут направить провокации и против Беларуси. В ГУР считают, что такая российская "операция под фальшивым флагом" может иметь целью втянуть белорусскую армию в войну против Украины.

"Никто ни в Украине, ни в остальном мире в подобные представления уже не поверит. Хотя это не значит, что провокаций не будет", — подытожил Юсов.

Напомним, 5 мая Беларусь ввела временный пограничный контроль на границе с Российской Федерацией. Местыне Telegram-каналы сообщали о многокилометровых очередях, которые выстраиваются у на скорую руку поставленных вагончиков КПП.

Также напомним, 3 мая российские пропагандисты обвинили Киев в "переброске" тысячи военных в Одесскую область для подготовки "провокации" против Приднестровья. По мнению росСМИ, "провокацию и атаки" в направлении Тирасполя стоит ждать с 9 по 15 мая якобы для отвлечения российских войск.