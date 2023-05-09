Підозрюють спецслужби: у Лукашенка заявили про запобігання "терактам" у Білорусі

Глава білоруського силового відомства Іван Тертель заявив, що "певну кількість осіб" вже затримано за підозрою у підготовці терактів.

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У Комітеті державної безпеки Республіки Білорусь стверджують, що їм вдалося запобігти терактам, запланованим на 9 травня. Про це пише білоруське видання "Наша Ніва" з посиланням на заяву глави КДБ Білорусі Івана Тертеля.

Тертель сказав, що за спробами терактів стоять "спецслужби", проте не уточнив, про кого йдеться. Глава силового відомства також додав, що "відповідні факти" у цій справі буде оприлюднено не раніше 10 травня.

"Я не хочу повністю відкривати сьогодні. Завтра ми постараємося все сказати", — заявив Тертель.

Глава КДБ Білорусі зазначив, що за оцінками правоохоронців, згадані теракти пов'язані із 9 травня. За його словами, Олександра Лукашенка поінформовано про ситуацію.

"Ми затримали певну кількість осіб, які готувалися до скоєння терактів. І знаємо, що за цим стоять спецслужби…", — сказав Іван Тертель.

У публікації також згадується, що 2 травня Іван Тертель прогнозував значну ескалацію обстановки по периметру Білорусі.

Нагадаємо, що 7 травня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов попередив, що спецслужби Російської Федерації можуть готувати провокації до 9 травня. Він припустив, що дії росіян можуть бути спрямовані проти Білорусі.

Раніше, 5 травня, ми писали про те, що Білорусь запровадила тимчасовий прикордонний контроль на кордоні з Російською Федерацією. Там встановили контрольно-пропускні пункти. У білоруському відомстві розповіли, що такі норми нібито запровадили у рамках виконання угоди "про взаємне визнання віз".

Ще ми повідомляли про те, що Олександра Лукашенка не було на обіді глав держав, які приїхали до Москви 9 травня, щоб подивитися на парад. За словами журналістів, політик не зміг бути присутнім на трапезі за станом здоров'я.