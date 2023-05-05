Бояться "диверсантів"? Білорусь запровадила контроль на в'їзді з Росії

На контрольно-пропускних пунктах ретельно перевіряють громадян Росії — з паспортним контролем, а іноді й особистим оглядом.

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Білорусь запровадила тимчасовий прикордонний контроль на кордоні з Російською Федерацією. Там встановили контрольно-пропускні пункти. Про це Держприкордонкомітет Білорусі заявив у коментарі "Дзеркало".

У білоруському відомстві розповіли, що такі норми нібито запровадили у межах виконання угоди "про взаємне визнання віз". Контроль встановили на шести основних напрямках, його проводять лише у разі в'їзду з Росії до Білорусі.

У Прикордонному комітеті зазначили, що такі заходи ввели на якийсь час, але не уточнили дату їх скасування. Повідомили, що "до особливого розпорядження".

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють про багатокілометрові черги, які вишиковуються біля на швидку руку поставлених вагончиків КПП.

"Перевіряють росіян із пристрастю — ретельний паспортний контроль тощо", — йдеться в повідомленні.

Підписник розповів, що всіх виганяють із машин, обшукують та записують документи.

Нагадаємо, 1 травня колишній спічрайтер Кремля Аббас Галлямов заявив, що білоруський політик Олександр Лукашенко передчуває поразку російських військ в Україні та "починає відповзати". Так він стає проблемою для Путіна.

28 квітня Лукашенко заявив, що українці та поляки не нападуть на Білорусь. За його словами, "західники" переконали його в тому, що ніхто не має наміру вторгатися на територію республіки, але треба бути готовими до всього.