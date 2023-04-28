"Воювати не збираюся": Лукашенко заявив, що українці та поляки не нападуть на Білорусь (відео)

За словами білоруського лідера, "західники" переконали його в тому, що ніхто не збирається вдиратися на територію республіки, але зазначив, що треба бути готовими до всього.

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Глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українці та поляки не збираються нападати на республіку. Про це у п'ятницю, 28 квітня, повідомляє пресслужба політика.

"Будь-що може бути. Але я більше вас розумію, щоб ми не втягнулися в цю широкомасштабну бійню. Досвід її ми використовуємо, вивчаємо. Дивимося, щоб наша армія була міцнішою. Тому ви не хвилюйтеся. Я більше вас не хочу воювати", — розповів Лукашенко під час робочої поїздки по Гомельській області.

Лідер республіки зазначив, що всі білоруси — його діти, і він не хоче нікого відправляти на фронт. Однак, за інформацією "західників", ніхто не нападе на Білорусь.

"Тому заспокойтеся, працюйте спокійно. Ніхто на нас нападати не збирається. Зокрема українці. Та й західники, з якими я зустрічаюся, вони мені кажуть: "Олександре Григоровичу, пане президенте, до вас ні українці, ні поляки не збираються". Може, й не збираються. Але нам треба бути готовими до всього. Тому плекайте дітей. Бажано більше”, — резюмував Лукашенко.

Нагадаємо, 27 квітня стало відомо про те, що парламентська асамблея Європи (ПАРЄ) визнала лідера Білорусі Олександра Лукашенка винним у геноциді українців. Також зазначимо, що резолюція, яку ухвалили на весняному засіданні ПАРЄ визнає президента Росії Володимира Путіна та уповноважену за президента РФ з прав дитини Марію Львову-Бєлову воєнними злочинцями.

Раніше, 20 квітня Олександр Лукашенко заявив, що якісь "деструктивні сили" через конфлікт в Україні втягують усіх у третю світову війну.

Також нагадаємо, 10 квітня під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь потребує гарантій захисту з боку РФ, оскільки Захід не виконує домовленості про гарантії безпеки згідно з Будапештським меморандумом.