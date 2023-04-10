"Поляки та литовці заворушилися": Лукашенко просив у Шойгу "захисту від Заходу" (фото)

Білоруський лідер на зустрічі з главою Міноборони Росії поскаржився на нібито недотримання США умов Будапештського меморандуму. Штати лише "підігрівають агресію" проти Мінська, впевнений він.

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Олександр Лукашенко 10 квітня зустрівся із головою Міноборони Росії Сергієм Шойгу. Про це повідомив Telegram-канал Пул Першого, який підконтрольний пресслужбі адміністрації Лукашенко.

"У розвиток переговорів та домовленостей з президентом Росії Сергій Шойгу сьогодні прилетів на предметну та конкретну розмову на тему забезпечення безпеки", — йдеться у повідомленні.

Білоруський політик та міністр, за даними каналу, говорили про гарантії для Білорусі від Росії у разі агресії. Також вони обговорили процеси бойової підготовки та злагодження спільного угруповання військ.

На думку Лукашенка, Захід не виконує домовленостей щодо гарантій безпеки щодо Будапештського меморандуму.

"Ви знаєте, що західні держави розтоптали всі договори, угоди та заяви… Це звучало на переговорах [з президентом РФ Володимиром Путіним] так, що у разі агресії проти Білорусі Російська Федерація захищає Білорусь як власну територію. Ось такі нам потрібні гарантії безпеки. Які нам гарантії безпеки може Америка надати? — питав Лукашенко у Шойгу.

Мінськ надав ЗС РФ 5 полігонів: білоруські та російські військові проходять бойове злагодження

Далі білоруський лідер сказав, що Штати можуть лише "підігріти агресію" проти його країни. За даними політика, під час зустрічі Путін абсолютно його підтримав у всіх напрямках.

"І, каже, нам треба проревізувати всі наші договори та угоди — Білорусі та Росії. Подивитися, який нормативний правовий акт міждержавного характеру треба ухвалити зараз, щоб забезпечити повну безпеку Білорусі", — зауважив Лукашенко.

Білоруське держагентство "БЕЛТА" доповнює, що Лукашенко подякував російському міністру за розміщення в Білорусі кількох тисяч військових РФ. Разом із білоруськими офіцерами вони проходять бойове злагодження.

"Розслаблятися нам тут не слід — бачите, що поляки, литовці тут ворушитися почали у нашому напрямку. Тому це хороша така підмога та опора для білоруської армії, яка на західному фланзі захищає Союзну державу", — наголосив він.

Шойгу сказав, що Мінськ надав росіянам 5 обладнаних та оснащених полігонів для ЗС РФ. Також залучається достатня кількість інструкторів із білоруських офіцерів.

"Дійсно, тут досить велике угруповання. І ми, звичайно, сьогодні розглянемо всі питання її подальшого і перебування, і підготовки", — підсумував міністр.

Нагадаємо, що 6 квітня фахівці американського Інституту вивчення війни розповіли про подальше поглинання Білорусі. Країна все більше опиняється під впливом Володимира Путіна.

Путін і Лукашенко на зустрічі в Москві 6 квітня заявили про продовження тісної співпраці у військовій сфері. Президенти хочуть створити єдину систему протиповітряної оборони.