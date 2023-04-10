"Поляки и литовцы зашевелились": Лукашенко просил у Шойгу "защиты от Запада" (фото)

Белорусский лидер на встрече с главой Минобороны России пожаловался на якобы несоблюдение США условий Будапештского меморандума. Штаты только "подогревают агрессию" против Минска, уверен он.

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Александр Лукашенко 10 апреля встретился с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщил Telegram-канал Пул Первого, который курируется пресс-службой администрации Лукашенко.

"В развитие переговоров и договоренностей с президентом России Сергей Шойгу сегодня прилетел на предметный и конкретный разговор на тему обеспечения безопасности", — говорится в сообщении.

Белорусский политик и министр, по данным канала, говорили о гарантиях для Беларуси от России в случае агрессии. Также они обсудили процессы боевой подготовки и слаживания совместной группировки войск.

По мнению Лукашенко, Запад не выполняет договоренности о гарантиях безопасности по Будапештскому меморандуму.

"Вы знаете, что западные государства растоптали все договоры, соглашения и заявления…Это звучало на переговорах [с президентом РФ Владимиром Путиным] так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности. Какие нам гарантии безопасности может Америка предоставить?" — спрашивал Лукашенко у Шойгу.

Минск предоставил ВС РФ 5 полигонов: белорусские и российские военные проходят боевое слаживание

Далее белорусский лидер сказал, что Штаты могут только "подогреть агрессию" против его страны. По данным политика, во время встречи Путин абсолютно его поддержал по всем направлениям.

"И, говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения — Беларуси и России. Посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси", — заметил Лукашенко.

Белорусское госагентство "БЕЛТА" дополняет, что Лукашенко поблагодарил российского министра за размещение в Беларуси нескольких тысяч военных РФ. Вместе с белорусскими офицерами они проходят боевое слаживание.

"Расслабляться нам тут не следует — видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали в нашем направлении. Поэтому это хорошее такое подспорье и опора для белорусской армии, которая на западном фланге защищает Союзное государство", — подчеркнул он.

Шойгу сказал, что Минск предоставил россиянам 5 оборудованных и оснащенных полигонов для ВС РФ. Также привлекается достаточное количество инструкторов из числа белорусских офицеров.

"Действительно здесь достаточно большая группировка. И мы, конечно, сегодня рассмотрим все вопросы ее дальнейшего и пребывания, и подготовки", — подытожил министр.

Напомним, что 6 апреля специалисты американского Института изучения войны рассказали о дальнейшем поглощении Беларуси. Страна все больше оказывается под влиянием Владимира Путина.

Путин и Лукашенко на встрече в Москве 6 апреля заявили о продолжении тесного сотрудничества в военной сфере. Президенты хотят создать единую систему противовоздушной обороны.