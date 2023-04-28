"Воевать не собираюсь": Лукашенко заявил, что украинцы и поляки не нападут на Беларусь (видео)

По словам белорусского лидера "западники" убедили его в том, что никто не собирается вторгаться на территорию республики, но отметил, что надо быть готовыми ко всему.

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Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинцы и поляки не собираются нападать на республику. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает пресс-служба политика.

"Всякое может быть. Но я больше вас понимаю, чтобы мы не втянулись в эту широкомасштабную бойню. Опыт ее мы используем, изучаем. Смотрим, чтобы наша армия была покрепче. Поэтому вы не волнуйтесь. Я больше вас не хочу воевать", — рассказал Лукашенко в ходе рабочей поездке по Гомельской области.

Лидер республики отметил, что все белорусы его дети, и он не хочет никого посылать на фронт. Однако по информации "западников", никто не нападет на Беларусь.

"Поэтому успокойтесь, работайте спокойно. Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: "Александр Григорьевич, господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются". Может, и не собираются. Но нам надо быть готовыми ко всему. Поэтому растите детей. Желательно побольше", — резюмировал Лукашенко.

Напомним, 27 апреля стало известно о том, что парламентская ассамблея Европы (ПАСЕ) признала лидера Беларуси Александра Лукашенко виновным в геноциде украинцев. Также отметим, что резолюция, которую приняли на весеннем заседании ПАСЕ признает президента России Владимира Путина и уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову военными преступниками.

Ранее, 20 апреля Александр Лукашенко заявил, что некие "деструктивные силы" через конфликт в Украине втягивают всех в третью мировую войну.

Также напомним, 10 апреля во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Александр Лукашенко заявил, что Беларусь нуждается в гарантиях защиты со стороны РФ, так как Запад не выполняет договоренности о гарантиях безопасности согласно Будапештского меморандума.