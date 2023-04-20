"Фашисты и прочая дрянь": Лукашенко заговорил о Третьей мировой из-за войны в Украине

Некие "деструктивные силы", считает белорусский политик, переписывают историю и пытаются оправдать преступления времен Второй мировой войны, провоцируя новый глобальный конфликт.

Related video

Александр Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым 20 апреля заявил, что некие "деструктивные силы" через конфликт в Украине втягивают всех в третью мировую войну. По его словам, эти же силы пытаются переписать историю и отрицают общий вклад в победу над нацистской Германией, сообщает агентство "БелТА".

"Мы видим, что сегодня нацисты, фашисты и прочая дрянь, деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицать наш общий вклад в великую победу и оправдать свои преступные действия и того времени, и сегодняшние", — сказал Лукашенко.

По мнению политика, у этих сил и раньше не вышло развязать третью мировую войну, и не выйдет это сделать сейчас. В этой связи он обратился к Беглову, заявив о предстоящей работе по укреплению союза между Россией и Республикой Беларусь, который на сегодняшний день "является оплотом свободы и правды на пространстве СНГ и за его пределами".

Ранее сообщалось, что в украинском парламенте проголосовали за прекращение действия двух соглашений с Российской Федерацией и одного с Республикой Беларусь. В частности речь шла о порядке пересечения российско-украинской государственной границы для жителей приграничных областей двух стран.

10 апреля во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Александр Лукашенко заявил, что Беларусь нуждается в гарантиях защиты со стороны РФ, так как Запад не выполняет договоренности о гарантиях безопасности согласно Будапештского меморандума.