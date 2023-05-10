"Готовили теракт по заказу Украины": Беларусь заявляет о задержании четырех "диверсантов"

По данным белорусских СМИ, действия диверсантов координировал гражданин Беларуси, проживающий в Киеве. Задачу на выполнение "терактов" они якобы получили от ГУР Минобороны Украины.

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В Беларуси сообщили о задержании четырех человек в возрасте от 23 до 29 лет, которые, по заявлению властей, якобы готовили теракты к 9 мая по заказу Главного управления разведки Министерства обороны. Об этом сообщает белорусское издание "Белта".

Иван Тертель, глава КГБ Беларуси, заявил, что задержанные якобы готовили теракты к 9 мая по заказу ГУР Минобороны.

Согласно его заявлению, задержанные готовили теракты, при этом взрывчатку они замаскировали под бытовые приборы, которые были доставлены в Беларусь из-за границы.

Согласно сообщениям белорусских государственных СМИ, четверо молодых людей в возрасте от 23 до 29 лет были задержаны в Беларуси по подозрению в планировании терактов. Действия задержанных якобы координировал гражданин Беларуси, проживающий в Киеве, и что задачу на выполнение терактов они получили от ГУР Минобороны Украины.

По данным источника, у задержанных была изъята взрывчатка "американского производства", которой "хватило бы, чтобы пустить под откос несколько поездов".

Подробности обвинений будут объявлены в эфире национального телевидения Беларуси вечером 10 мая, сообщили источники.

Напомним, что 1 мая бывший спичрайтер Кремля Аббас Галлямов заявил, что белорусский политик Александр Лукашенко предчувствует поражение российских войск в Украине и "начинает отползать". Таким образом он становится проблемой для Путина.

Кроме того, 5 мая Беларусь ввела временный пограничный контроль на границе с Российской Федерацией. Местыне Telegram-каналы сообщали о многокилометровых очередях, которые выстраиваются у на скорую руку поставленных вагончиков КПП.