На фронті помічено українську антиматеріальну снайперську гвинтівку Alligator (відео)
Снайперська гвинтівка має калібр 14,5 мм, що дозволяє знищувати легкоброньовану техніку чи ворожі укріплення.
Український військовий показав стрільбу зі снайперської гвинтівки компанії "ХАДО-Холдинг", яка перебуває на озброєнні ЗСУ. Відповідне відео розповсюджують у телеграм-каналах, передає Фокус.
У ролику снайпер каже, що зараз стрілятиме з української снайперської гвинтівки Alligator по важкоброньованій техніці окупантів. За рахунок калібру 14,5х114 мм можна уражати різні цілі. Ефективна дальність стрільби в антиматеріальної снайперської гвинтівки складає 2 000 метрів.
"2,5 метри завдовжки. 30 кг вона важить. Це для тих, хто каже, що у вас нічого свого немає і все привізне", — коментує боєць підготовку до пострілу.
Снайперська гвинтівка Snipex Alligator розроблена українською компанією "ХАДО-Холдинг" у 2019 році. З початку повномасштабного вторгнення вона вже неодноразово "світилася" у бійців ЗСУ. Alligator переважно використовують із закритих позицій для ураження техніки й укріплень ворога, а також живої сили.
Основні характеристики Alligator:
- калібр — 14,5 міліметрів;
- ефективна дальність стрільби — 2 000 метрів;
- максимальна дальність стрільби — 9 000 метрів;
- магазин — 5 патронів;
- вага — 30 кг;
- довжина — 2 метри.
Нагадаємо, 29 грудня у ЗМІ писали, що українські жінки-снайпери кидають виклик російським військам. Сили спецоперацій відібрали кількох дівчат для навчання.
6 червня Швеція анонсувала передавання Україні антиматеріальних снайперських гвинтівок AG 90 — це шведська версія американського Barrett M82.