На фронті помічено українську антиматеріальну снайперську гвинтівку Alligator (відео)

Снайперська гвинтівка має калібр 14,5 мм, що дозволяє знищувати легкоброньовану техніку чи ворожі укріплення.

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Український військовий показав стрільбу зі снайперської гвинтівки компанії "ХАДО-Холдинг", яка перебуває на озброєнні ЗСУ. Відповідне відео розповсюджують у телеграм-каналах, передає Фокус.

У ролику снайпер каже, що зараз стрілятиме з української снайперської гвинтівки Alligator по важкоброньованій техніці окупантів. За рахунок калібру 14,5х114 мм можна уражати різні цілі. Ефективна дальність стрільби в антиматеріальної снайперської гвинтівки складає 2 000 метрів.

"2,5 метри завдовжки. 30 кг вона важить. Це для тих, хто каже, що у вас нічого свого немає і все привізне", — коментує боєць підготовку до пострілу.

Снайперська гвинтівка Snipex Alligator розроблена українською компанією "ХАДО-Холдинг" у 2019 році. З початку повномасштабного вторгнення вона вже неодноразово "світилася" у бійців ЗСУ. Alligator переважно використовують із закритих позицій для ураження техніки й укріплень ворога, а також живої сили.

Основні характеристики Alligator:

калібр — 14,5 міліметрів;

ефективна дальність стрільби — 2 000 метрів;

максимальна дальність стрільби — 9 000 метрів;

магазин — 5 патронів;

вага — 30 кг;

довжина — 2 метри.

Нагадаємо, 29 грудня у ЗМІ писали, що українські жінки-снайпери кидають виклик російським військам. Сили спецоперацій відібрали кількох дівчат для навчання.

6 червня Швеція анонсувала передавання Україні антиматеріальних снайперських гвинтівок AG 90 — це шведська версія американського Barrett M82.