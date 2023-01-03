На фронте замечена украинская антиматериальная снайперская винтовка Alligator (видео)
Снайперская винтовка имеет калибр 14,5 мм, что позволяет уничтожать легкобронированную технику или вражеские укрепления.
Украинский военный показал стрельбу из снайперской винтовки компании "ХАДО-Холдинг", которая состоит на вооружении ВСУ. Соответствующее видео распространяют в телеграм-каналах, передает Фокус.
В ролике снайпер говорит, что сейчас будет стрелять из украинской снайперской винтовки Alligator по тяжелобронированной технике оккупантов. За счет калибра 14,5х114 мм можно поражать различные цели. Эффективная дальность стрельбы у антиматериальной снайперской винтовки составляет 2000 метров.
"2,5 метра в длину. 30 кг она весит. Это для тех, кто говорит, что у вас ничего своего нет и все привозное", — комментирует боец подготовку к выстрелу.
Снайперская винтовка Snipex Alligator разработана украинской компанией "ХАДО-Холдинг" в 2019 году. С начала полномасштабного вторжения она уже не раз "светилась" у бойцов ВСУ. Alligator в основном используют из закрытых позиций для поражения техники и укреплений врага, а также живой силы.
Основные характеристики Alligator:
- калибр — 14,5 милиметров
- эффективная дальность стрельбы — 2000 метров
- максимальная дальность стрельбы — 9000 метров
- магазин — 5 патронов
- вес — 30 кг
- длина — 2 метра
Напомним, 29 декабря в СМИ писали, что украинские женщины-снайперы бросают вызов российским войскам. Силы спецопераций отобрали несколько девушек для обучения.
6 июня Швеция анонсировала передачу Украине антиматериальных снайперских винтовок AG 90 — это шведская версия американского Barrett M82.