На фронте замечена украинская антиматериальная снайперская винтовка Alligator (видео)

Снайперская винтовка имеет калибр 14,5 мм, что позволяет уничтожать легкобронированную технику или вражеские укрепления.

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Украинский военный показал стрельбу из снайперской винтовки компании "ХАДО-Холдинг", которая состоит на вооружении ВСУ. Соответствующее видео распространяют в телеграм-каналах, передает Фокус.

В ролике снайпер говорит, что сейчас будет стрелять из украинской снайперской винтовки Alligator по тяжелобронированной технике оккупантов. За счет калибра 14,5х114 мм можно поражать различные цели. Эффективная дальность стрельбы у антиматериальной снайперской винтовки составляет 2000 метров.

"2,5 метра в длину. 30 кг она весит. Это для тех, кто говорит, что у вас ничего своего нет и все привозное", — комментирует боец подготовку к выстрелу.

Важно

Лучшая антиматериальная винтовка: российская АСВК или украинская Snipex Alligator?

Снайперская винтовка Snipex Alligator разработана украинской компанией "ХАДО-Холдинг" в 2019 году. С начала полномасштабного вторжения она уже не раз "светилась" у бойцов ВСУ. Alligator в основном используют из закрытых позиций для поражения техники и укреплений врага, а также живой силы.

Основные характеристики Alligator:

калибр — 14,5 милиметров

эффективная дальность стрельбы — 2000 метров

максимальная дальность стрельбы — 9000 метров

магазин — 5 патронов

вес — 30 кг

длина — 2 метра

Напомним, 29 декабря в СМИ писали, что украинские женщины-снайперы бросают вызов российским войскам. Силы спецопераций отобрали несколько девушек для обучения.

6 июня Швеция анонсировала передачу Украине антиматериальных снайперских винтовок AG 90 — это шведская версия американского Barrett M82.