Украинские женщины-снайперы бросают вызов путинским войскам, — The Economist

В случае поимки со снайперами обращаются демонстративно жестоко. По словам военнослужащей по имени Оксана, если женщину-снайпера поймают, ее будут насиловать, унижать, пытать и затем казнят, поэтому нужно всегда держать под рукой гранату.

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Руководство Сил специальных операций Украины отобрало для участия в снайперских учениях нескольких девушек. Процесс обучения сейчас проходит в лесах западной части страны. Историю нескольких из них рассказал The Economist.

24-летня блондинка с силиконовым губами и позывным "Султан" использует в своей работе американскую снайперскую винтовку фирмы Barrett, которую называет "любовь своей жизни". Она одна из трех девушек, участвующих в расширенных снайперских учениях в лесах Западной Украины.

Журналисты наблюдали за тем, как проходит подготовка. На стрельбище инструктор произнес: "Три цели; в 186 метрах, стреляй на поражение". Поклонница турецких мыльных опер — отсюда и позывной "Султан" — легла на землю, смахнула хвост волос за спину, и после выстрелов все пули отклонились не более чем на дюйм от мишеней.

Как и ее коллеги "Феникс" и Оксана, "Султан" называет себя солдатом добровольцем территориальной обороны. Однако положение на передовой диктует свои условия. Первый этап адаптации проходит в лесу.

"Женщины больше подходят для профессии снайпера"

Снайперы участвуют в занятиях по тактике, баллистике и передвижениям. В обычных условиях такой курс занимает полтора года. Но в Украине, где жизненный цикл ускорился, военная подготовка может длиться только несколько недель. Первая дислокация — северная граница с Беларусью, где российские силы могут готовить вторжение, или угрожать второй за год атакой на Киев.

По словам разработчика тренировочных занятий с позывным "Депутат" — единственная биографическая подробность, которую он сообщил, — поначалу идея использовать в качестве снайперов женщин вызывала сомнения. Теперь же он считает, что женщины даже больше подходят для этой профессии, чем мужчины.

Женщины легкие и умелые, могут отступать без лишнего шума, пояснил инструктор. В целом они более терпеливые и менее склонны к неоправданным рискам.

Из 90 кандидатов после прохождения тестов отобрали пять человек — из них мужчин двое.

Запланированное на октябрь решение привлечь на военную службу женщин определенных профессий было пересмотрено, за последнее время лицо украинской армии все же приобрело больше женственных черт.

По словам заместителя главы Минобороны Анны Маляр, в ВСУ служат по меньшей мере 30 солдат-женщин. Большинство — медики, пресс-секретари, повара, связисты, специалисты, которые проводят эвакуацию раненных или погибших. Однако растет и число тех, кто выполняет задания на передовой. Таких как минимум пять тысяч, десятки из них — снайперы.

Участвующие в снайперской подготовке женщины сказали, что сталкиваются со множеством преград. Как правило, со стороны мужчин, которые большей частью придерживаются того мнения, что женщины не подходят для этой работы.

"Мы никогда не искали легкой жизни, — пояснила "Феникс", — но мы доказываем, что мы нужны, всякий раз, когда возникают вопросы".

Риски для снайперов

У нее нет иллюзий относительно опасностей, сопряженных с этой военной специальностью. Снайперу отводится особое место в психологии военнослужащих, и в случае поимки с ними обращаются с демонстративной жестокостью.

"Если женщину-снайпера поймают, ее изнасилуют, унизят, будут пытать и затем казнят, — объяснила Оксана. — Снайпер должен всегда быть готов выдернуть чеку от гранаты".

Не все рассказывают родственникам о своей работе. Оксана сообщила, что ее мать предлагала деньги и убежище в Европе, когда началась война. По-видимому, та и не знает, что дочь служит в ВСУ. В свою очередь, "Феникс" и "Султан" оставили дома маленьких детей и бывших мужей.

По словам "Султан", ее восьмилетняя дочь уже задумывается о том, что мать может погибнуть.

"Она мне сказала, что будет горевать, но в ее сердце всегда будет для меня место", — пояснила женщина.

Но назад дороги нет. Ее ребенок — это причина, по которой она вынуждена воевать.

"Я делаю все, чтобы ее поколению не пришлось иметь дело с Путиным и его безумным миром", — пояснила девушка.

Напомним, что США отказали Украине в поставках ракет ATACMS, однако предложили альтернативу. По информации Politico, президент Владимир Зеленский настаивал на передаче ВСУ танков, истребителей и ракет.

Ранее Фокус сообщал, что украинцы назвали самые важные события года. Среди важнейших военных событий было отмечено уничтожение крейсера "Москва", освобождение Черниговской, Киевской и Сумской областей.