Только добровольно: Зеленский подписал закон о женщинах на воинском учете

Закон не меняет норму для женщин, которые имеют медицинскую или фармацевтическую специальность. Так, они подлежат постановке на воинский учет.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому украинские женщины могут становиться на воинский учет добровольно. Об этом сказано на сайте Верховной Рады Украины.

Так, речь идет о законе №2664-ІХ "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Проект закона был поддержан депутатами парламента еще 7 октября.

Закон предусматривает, что женщины, которые имеют профессию, родственную военно-учетной специальности и пригодные к несению воинской службы, могут в добровольном порядке встать на учет. Перечень таких профессий был определим Министерством обороны Украины.

Важно, что норма для медицинских работников осталась. Так, согласно закону, украинки, окончившие профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, становятся на воинский учет в обязательном порядке.

До этого Министерство обороны Украины отстрочило сроки взятия женщин на воинский учет до 1 октября следующего года.

Ранее Фокус писал, что Рада утвердила добровольную постановку на воинский учет для женщин. Ярослав Железняк подчеркнул, что документ, который был одобрен Верховной Радой в целом, предусматривает некоторые изменения. В частности, постановка на воинский учет для женщин будет добровольной.

Еще напомним, что по словам нардепа Марьяны Безуглой, комитет ВР по вопросам нацбезопасности поддержал добровольный воинский учет для женщин. Она уточнила, что на заседании была "горячая дискуссия", в ходе которой парламентарии решили подготовить соответствующие изменения в законодательство.

Также сообщалось, что в Минобороны заявляли, что обязательный воинский учет для женщин сократят до трех специальностей. Замминистра обороны Анна Маляр подчеркнула, что женщины других специальностей могут встать на воинский учет добровольно, а выезжать за границу не будет запрещено.