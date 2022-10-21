Тільки добровільно: Зеленський підписав закон про жінок на військовому обліку

Закон не змінює норми для жінок, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність. Так вони підлягають постановці на військовий облік.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким українські жінки можуть ставати на військовий облік добровільно. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Так, йдеться про закон №2664-ІХ "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу". Проєкт закону було підтримано депутатами парламенту ще 7 жовтня.

Закон передбачає, що жінки, які мають професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю та придатні до несення військової служби, можуть у добровільному порядку стати на облік. Перелік таких професій визначив Міністерство оборони України.

Важливо, що норма для медичних працівників лишилася. Так, згідно із законом, українки, які закінчили професійну (професійно-технічну), професійну вищу чи вищу освіту та здобули медичну, чи фармацевтичну спеціальність, стають на військовий облік в обов'язковому порядку.

До цього Міністерство оборони України відстрочило термін взяття жінок на військовий облік до 1 жовтня наступного року.

Раніше Фокус писав, що Рада затвердила добровільну постановку на військовий облік для жінки. Ярослав Железняк підкреслив, що документ, схвалений Верховною Радою в цілому, передбачає деякі зміни. Зокрема постановка на військовий облік для жінок буде добровільною.

Ще нагадаємо, що , за словами нардепа Мар'яни Безуглої, комітет ВР з питань нацбезпеки підтримав добровільний військовий облік для жінок. Вона уточнила, що на засіданні була "гаряча дискусія", під час якої парламентарі вирішили підготувати відповідні зміни до законодавства.

Також повідомлялося, що у Міноборони заявляли, що обов'язковий військовий облік для жінок скоротять до трьох спеціальностей. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що жінки інших спеціальностей можуть стати на військовий облік добровільно, а виїжджати за кордон не буде заборонено.