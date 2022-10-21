Тільки добровільно: Зеленський підписав закон про жінок на військовому обліку
Закон не змінює норми для жінок, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність. Так вони підлягають постановці на військовий облік.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким українські жінки можуть ставати на військовий облік добровільно. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.
Так, йдеться про закон №2664-ІХ "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу". Проєкт закону було підтримано депутатами парламенту ще 7 жовтня.
Закон передбачає, що жінки, які мають професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю та придатні до несення військової служби, можуть у добровільному порядку стати на облік. Перелік таких професій визначив Міністерство оборони України.
Важливо, що норма для медичних працівників лишилася. Так, згідно із законом, українки, які закінчили професійну (професійно-технічну), професійну вищу чи вищу освіту та здобули медичну, чи фармацевтичну спеціальність, стають на військовий облік в обов'язковому порядку.
До цього Міністерство оборони України відстрочило термін взяття жінок на військовий облік до 1 жовтня наступного року.
Раніше Фокус писав, що Рада затвердила добровільну постановку на військовий облік для жінки. Ярослав Железняк підкреслив, що документ, схвалений Верховною Радою в цілому, передбачає деякі зміни. Зокрема постановка на військовий облік для жінок буде добровільною.
Ще нагадаємо, що , за словами нардепа Мар'яни Безуглої, комітет ВР з питань нацбезпеки підтримав добровільний військовий облік для жінок. Вона уточнила, що на засіданні була "гаряча дискусія", під час якої парламентарі вирішили підготувати відповідні зміни до законодавства.
Також повідомлялося, що у Міноборони заявляли, що обов'язковий військовий облік для жінок скоротять до трьох спеціальностей. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що жінки інших спеціальностей можуть стати на військовий облік добровільно, а виїжджати за кордон не буде заборонено.