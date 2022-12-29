Українські жінки-снайпери кидають виклик путінським військам, — The Economist

У разі упіймання зі снайперами поводяться демонстративно жорстоко. За словами військовослужбовиці на ім'я Оксана, якщо жінку-снайпера спіймають, її будуть ґвалтувати, принижувати, катувати і потім стратять, тому треба завжди тримати під рукою гранату.

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Керівництво Сил спеціальних операцій України відібрало для участі у снайперських навчаннях кількох дівчат. Процес навчання зараз відбувається у лісах західної частини країни. Історію кількох із них розповів The Economist.

24-річна блондинка із силіконовими губами та позивним "Султан" використовує у своїй роботі американську снайперську гвинтівку фірми Barrett, яку називає "любов'ю свого життя". Вона одна з трьох дівчат, які беруть участь у розширених снайперських навчаннях у лісах Західної України.

Журналісти спостерігали за тим, як відбувається підготовка. На стрільбищі інструктор сказав: "Три цілі; за 186 метрів, стріляй на ураження". Прихильниця турецьких мильних опер — звідси й позивний "Султан" — лягла на землю, змахнула хвіст волосся за спину, і після пострілів усі кулі відхилилися не більше ніж на дюйм від мішеней.

Як і її колеги "Фенікс" та Оксана, "Султан" називає себе солдатом добровольцем територіальної оборони. Однак становище на передовій диктує свої умови. Перший етап адаптації відбувається у лісі.

"Жінки більше підходять для професії снайпера"

Снайпери беруть участь у заняттях із тактики, балістики та пересування. За звичайних умов такий курс займає півтора роки. Але в Україні, де життєвий цикл прискорився, військова підготовка може тривати лише кілька тижнів. Перша дислокація — північний кордон із Білоруссю, де російські сили можуть готувати вторгнення, чи загрожувати другою за рік атакою на Київ.

За словами розробника тренувальних занять із позивним "Депутат" — єдина біографічна подробиця, яку він повідомив, — спочатку ідея використовувати як снайперів жінок викликала сумніви. Тепер він вважає, що жінки навіть більше підходять для цієї професії, ніж чоловіки.

Жінки легкі та вмілі можуть відступати без зайвого шуму, пояснив інструктор. Загалом вони більш терплячі та менш схильні до невиправданих ризиків.

З 90 кандидатів після проходження тестів відібрали п'ятьох осіб — із них чоловіків двоє.

Заплановане на жовтень рішення залучити на військову службу жінок певних професій було переглянуто, останнім часом обличчя української армії все ж таки набуло більше жіночних рис.

За словами заступниці голови Міноборони Ганни Маляр, у ЗСУ служать щонайменше 30 солдатів-жінок. Більшість медики, прессекретарі, кухарі, зв'язківці, фахівці, які проводять евакуацію поранених або загиблих. Однак росте і кількість тих, хто виконує завдання на передовій. Таких щонайменше п'ять тисяч, десятки з них — снайпери.

Жінки, які беруть участь у снайперській підготовці, сказали, що стикаються з безліччю перешкод. Як правило, з боку чоловіків, які здебільшого дотримуються думки, що жінки не підходять для цієї роботи.

"Ми ніколи не шукали легкого життя, — пояснила "Фенікс", — але ми доводимо, що ми потрібні, щоразу, коли виникають питання".

Ризики для снайперів

У неї немає ілюзій щодо небезпек, пов'язаних із цією військовою спеціальністю. Снайперу відводиться особливе місце у психології військовослужбовців, і в разі затримання з ними поводяться з демонстративною жорстокістю.

"Якщо жінку-снайпера зловлять, її зґвалтують, принизять, катуватимуть і потім стратять, — пояснила Оксана. — Снайпер повинен завжди бути готовий висмикнути чеку від гранати".

Не всі розповідають родичам про свою роботу. Оксана повідомила, що її мати пропонувала гроші та притулок у Європі, коли почалася війна. Очевидно, та й не знає, що дочка служить у ЗСУ. Зі свого боку, "Фенікс" і "Султан" залишили вдома маленьких дітей та колишніх чоловіків.

За словами Султан, її восьмирічна дочка вже замислюється про те, що мати може загинути.

"Вона мені сказала, що горюватиме, але в її серці завжди буде для мене місце", — пояснила жінка.

Але дороги назад немає. Її дитина — це причина, через яку вона змушена воювати.

"Я роблю все, щоб її поколінню не довелося мати справу з Путіним і його шаленим світом", — пояснила дівчина.

Нагадаємо, що США відмовили Україні у постачанні ракет ATACMS, проте запропонували альтернативу. За інформацією Politico, президент Володимир Зеленський наполягав на передаванні ЗСУ танків, винищувачів і ракет.

Раніше Фокус повідомляв, що українці назвали найважливіші події року. Серед найважливіших воєнних подій було названо знищення крейсера "Москва", визволення Чернігівської, Київської та Сумської областей.