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Военный Фокус Российско-украинская война

Швеция передаст Украине антиматериальные снайперские винтовки и гранатометы

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помощь украине
AG 90 на вооружении шведов

Минобороны Швеции анонсировало передачу винтовок, способных вести эффективный огонь на дистанции до 1,8 км.

Министерство обороны Швеции передаст Украине антиматериальные снайперские винтовки AG 90 и 5000 гранатометов АТ4. Об этом сообщает Army Recognition.

Вместе с поставками снайперских винтовок и боеприпасам к ним, а также гранатометов, Швеция передаст Украине противокорабельный комплекс RBS 17. Также Минобороны страны планирует передать 60 млн крон в фонд НАТО для поддержки ВСУ.

Поддержка Швеции укрепит возможности украинской армии противостоять российской агрессии в критический момент.

С начала полномасштабного вторжения Швеция передала уже 10 000 противотанковых реактивных гранатометов АТ-4 производства Saab Bofors Dynamics.

AG-90 и AT4

Антиматериальные снайперские винтовки AG-90 — это шведское обозначение известных американских снайперских винтовок Barrett M82 калибра 12,7 мм. Максимальная эффективная дальность стрельбы составляет около 1,8 км.

В свою очередь гранатомет АТ4 обладает реактивными ракетами, которые способны пробивать броню толщиной до 460 мм. Его эффективная дальность стрельбы 200-600 метров.

Напомним, Швеция анонсировала передачу комплексов береговой обороны RBS-17.

Ранее сообщалось, что ВСУ применяют американские гранатометы Mk-19 с ленточным питанием.