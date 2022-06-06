Швеция передаст Украине антиматериальные снайперские винтовки и гранатометы

Минобороны Швеции анонсировало передачу винтовок, способных вести эффективный огонь на дистанции до 1,8 км.

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Министерство обороны Швеции передаст Украине антиматериальные снайперские винтовки AG 90 и 5000 гранатометов АТ4. Об этом сообщает Army Recognition.

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Вместе с поставками снайперских винтовок и боеприпасам к ним, а также гранатометов, Швеция передаст Украине противокорабельный комплекс RBS 17. Также Минобороны страны планирует передать 60 млн крон в фонд НАТО для поддержки ВСУ.

Поддержка Швеции укрепит возможности украинской армии противостоять российской агрессии в критический момент.

С начала полномасштабного вторжения Швеция передала уже 10 000 противотанковых реактивных гранатометов АТ-4 производства Saab Bofors Dynamics.

AG-90 и AT4

Антиматериальные снайперские винтовки AG-90 — это шведское обозначение известных американских снайперских винтовок Barrett M82 калибра 12,7 мм. Максимальная эффективная дальность стрельбы составляет около 1,8 км.

В свою очередь гранатомет АТ4 обладает реактивными ракетами, которые способны пробивать броню толщиной до 460 мм. Его эффективная дальность стрельбы 200-600 метров.

Напомним, Швеция анонсировала передачу комплексов береговой обороны RBS-17.

Ранее сообщалось, что ВСУ применяют американские гранатометы Mk-19 с ленточным питанием.