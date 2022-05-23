ВСУ применяют против ВС РФ американские гранатометы MK-19 с ленточным питанием (видео)

Поставки автоматических гранатометов MK-19 в Украину широко не анонсировались. То, что США передали их Украине, выяснилось по натовскому классификатору на партии груза.

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Бойцы ВСУ начали применять в отношении российской армии американский гранатомет MK-19 калибра 40-мм. Об этом сообщил советник министра МВД Украины Антон Геращенко.

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Поставки автоматических гранатометов MK-19 широко не анонсировались

Сообщается, что в Украину эти автоматические гранатометы привезли в начале февраля 2022 года. Информация о том, что ВСУ получили в свое распоряжение такое стрелковое оружие, не предавалась широкой огласке. О появлении их в Украине стало известно по коду NSN 1010-01-490-9697, значившемуся на партии военного груза из США.

Автоматический гранатомет MK-19

Первым военным конфликтом, во время которого армия США начала применять это оружие с ленточным питанием, стал Вьетнам. С 1968 года МК-19 зарекомендовал себя как высокоэффективное оружие. Военнослужащие США крепили эти гранатометы к речным катерам. Впоследствии МК-19 послужил прототипом для разработки подобных оружейных систем в других странах. Модификация МК-19, которая есть у бойцов ВСУ, предположительно, изготавливалась в период 1981-2000 гг.

Ранее Фокус сообщал, что украинская пушка "Пион" по наводке, опять же, украинского беспилотника SPECTATOR, нанесла прицельный удар по российской технике. БПЛА обнаружил место дислокации российского объекта.

Также, по данным британской разведки, текущие темпы потерь беспилотников российской армии существенно подрывают ее разведывательный потенциал.

Напомним, что Германия окончательно решила поставлять летальное оружие в Украину. По словам федерального канцлера Олафа Шольца, ВСУ получат противотанковое оружие, боеприпасы и другие вооружения.