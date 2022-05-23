ЗСУ показали, як обстрілюють росіян з американського гранатомета MK-19 зі стрічковим живленням (відео)

Постачання автоматичних гранатометів MK-19 в Україну широко не анонсували. Те, що США передали їх Україні, з'ясувалося за натовським класифікатором на партії вантажу.

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Бійці ЗСУ почали застосовувати проти російської армії американський гранатомет MK-19 калібру 40 мм. Про це повідомив радник Міністра МВС України Антон Геращенко.

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Постачання автоматичних гранатометів MK-19 широко не анонсували

Повідомляють, що в Україну ці автоматичні гранатомети привезли на початку лютого 2022 року. Інформацію про те, що ЗСУ отримали у своє розпорядження таку стрілецьку зброю, не розголошували. Про їхню появу в Україні стало відомо за кодом NSN 1010-01-490-9697, що значився на партії військового вантажу зі США.

Автоматичний гранатомет MK-19

Першим військовим конфліктом, під час якого армія США почала застосовувати цю зброю зі стрічковим живленням, став В'єтнам. З 1968 року МК-19 зарекомендував себе як високоефективна зброя. Військовослужбовці США кріпили ці гранатомети до річкових катерів. Згодом МК-19 був прототипом для розробки таких збройових систем в інших країнах. Модифікацію МК-19, яка є в бійців ЗСУ, ймовірно, виготовляли в період 1981-2000 років.

Раніше Фокус повідомляв, що українська гармата "Півонія" завдяки наведенню, знову ж таки, українського безпілотника SPECTATOR, завдала прицільного удару по російській техніці. БПЛА виявив місце дислокації російського об'єкта.

Також, за даними британської розвідки, поточні темпи втрат безпілотників російської армії суттєво підривають її розвідувальний потенціал.

Нагадаємо, що Німеччина остаточно вирішила постачати летальну зброю в Україну. За словами федерального канцлера Олафа Шольца, ЗСУ отримають протитанкову зброю, боєприпаси та інше озброєння.