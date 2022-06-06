Швеція передасть Україні антиматеріальні снайперські гвинтівки та гранатомети

Міноборони Швеції анонсувало передачу гвинтівок, які здатні вести ефективний вогонь на дистанції до 1,8 км.

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Міністерство оборони Швеції передасть Україні антиматеріальні снайперські гвинтівки AG 90 та 5000 гранатометів АТ4. Про це повідомляє Army Recognition.

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Разом із постачанням снайперських гвинтівок та боєприпасів до них, а також гранатометів, Швеція передасть Україні протикорабельний комплекс RBS 17. Також Міноборони країни планує передати 60 млн крон до фонду НАТО для підтримки ЗСУ.

Підтримка Швеції зміцнить можливості української армії протистояти російській агресії у критичний момент.

З початку повномасштабного вторгнення Швеція передала вже 10 тисяч протитанкових реактивних гранатометів АТ-4 виробництва Saab Bofors Dynamics.

AG-90 та AT4

Антиматеріальні гвинтівки снайперські AG-90 — це шведське позначення відомих американських снайперських гвинтівок Barrett M82 калібру 12,7 мм. Максимальна ефективна дальність стрільби становить близько 1,8 км.

Зі свого боку гранатомет АТ4 має реактивні ракети, які здатні пробивати броню товщиною до 460 мм. Його ефективна дальність стрілянини 200-600 метрів.

Нагадаємо, Швеція анонсувала передачу комплексів берегової оборони RBS-17.

Раніше повідомляли, що ЗСУ застосовують американські гранатомети Mk-19 зі стрічковим живленням.