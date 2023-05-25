Сопротивление набирает обороты: часть бойцов РДК и легиона "Свобода России" находятся в РФ, — ГУР (видео)

Представитель украинской разведки Юсов заявил, что российские партизаны продолжают борьбу и рекрутируют новых поклонников. События в Белгородской области стали самым большим вооруженным сопротивлением режиму Путина в России.

На территории России до сих пор остается часть бойцов легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" и они продолжают борьбу с режимом президента РФ Владимира Путина. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

"Сопротивление в России набирает обороты. Определенная часть бойцов легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" остаются на территории России и, собственно, продолжают борьбу и рекрутинг новых сторонников", — сказал он.

Андрей Юсов отметил, что события в Белгородской области стали крупнейшим вооруженным сопротивлением режиму Путина в России, а также, что расширяется география и увеличиваются масштабы деятельности российских добровольцев.

Напомним, что 24 мая Юсов заявил, что события, которые начали происходить на территории РФ, показательны для мира. Это говорит о том, что режим главы Кремля Владимира Путина достаточно шаток.

Представитель украинской разведки Андрей Черняк рассказал 23 мая, что спецслужбы начали получать заявления от россиян, желающих сражаться на стороне Украины еще в марте 2022 года. Многие из желающих оказались агентами ФСБ.