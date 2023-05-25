"Была бы чрезвычайно полезной": в ГУР оценили вероятность создания буферной зоны в РФ (видео)

События на Белгородщине показывают, что путинский режим не ценит жизнь своих военных, но и пренебрегает своими гражданами, поэтому буферная зона на территории РФ поможет и украинцам, и россиянам.

Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны, назвал "хорошей идеей" создание на территории России демилитаризованной зоны, которая обеспечила бы Украине безопасность. Свое мнение он высказал 25 мая в эфире телемарафона "Єдині Новини".

Такая инициатива будет позитивной для украинского приграничья. Гражданские граждане получат ощущение реальной безопасности при создании соответствующей буферной зоны.

"Была бы чрезвычайно полезной", – отметил представитель ГУР.

Такая зона безопасности поможет, по мнению Юсова, и обычным гражданам России, живущим вблизи границы и оказавшимся заложниками ситуации. По его словам, события на Белгородщине показывают, что путинский режим не ценит жизнь своих военных, но и пренебрегает обычными россиянами. Юсов напомнил, что в Белгродской области удары авиации РФ и артиллерии наносились уже по домам гражданских россиян.

"Путинская армия уничтожала и била по своим", – добавил он.

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Бои в Белгородской области

Российские добровольцы, поддерживающие Украину в войне с Россией, 22 мая заявили, что освободили село Козинка Грайворонского района, расположенное на территории Белгородской области РФ. Они также смогли зайти в административный центр района — город Грайворон.

Министерство обороны России и силовые структуры отреагировали на событие. В военном ведомстве заявили, что силовики из разных подразделений РФ "зачищают" Грайворонский район Белгородской области.

Напомним, 25 мая в ГУР намекнули на масштабные рейды российских добровольцев, готовых бороться с режимом Владимира Путина, по всей России. По словам представителя разведки Андрея Юсова, события в Белгородской области демонстрируют шаткость режима Владимира Путина. География "вылазок" в ближайшее время расширится. Вооруженные люди, готовые оградить свою страну от продолжения войны, имеют поддержку в России, даже среди местных жителей.