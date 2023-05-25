ВС РФ разрушили Карловское водохранилище: на Донбассе готовятся к эвакуации (видео)

Украинцев, которые проживают в селах Желанное Первое, Желанное Второе и Галицыновке предупредили о возможной эвакуации, так как вода может угрожать их безопасности.

Российские оккупанты разрушили плотину Карловского водохранилища, что привело к угрозе затопления сразу трех сел. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время национального телемарафона в четверг, 25 мая.

Кириленко подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину российские оккупанты планомерно обстреливали и водохранилище, и сам населенный пункт Карловка.

По словам главы региона, оккупанты уже давно атаковали и населенный пункт, и вдохранилище Фото: Скриншот

"К такому развитию событий мы были готовы, а потому оперативные и спасательные службы Донетчины уже начали действовать по четко определенному алгоритму", — сказал Кириленко.

Он также заявил о том, что при необходимости жителей трех сел эвакуируют из опасной зоны. В первую очередь это касается семей с малолетними и несовершеннолетними детьми.

Карловское водохранилище: что о нем известно

Карловское водохранилище — искусственный водоем озерного типа, на реке Волчьей. Находится в 40 километрах от Донецка, ближайший населенный пункт — Карловка.

Используется для хранения запасов питьевой воды Донецка, а также для удовлетворения производственных нужд шахты "Краснолиманская", обогатительной фабрики с одноименным названием и ряда других промышленных предприятий.

Водохранилище было создано в 1933 г. как составляющая системы "Канал Днепр — Донбасс" для снабжения питьевой и технической воды из Днепра. Строительство канала было законсервировано в 1996 году.

Площадь водного зеркала составляет 2,52 км². Полный объем составляет 62,5 м³, полезный — 17,9 м³.

Напомним, в феврале 2023 года стало известно, что российские оккупанты начали осушают Каховское водохранилище. По словам журналистов, из-за убывания воды в Каховском водохранилище под угрозой находилось обеспечение питьевой водой сотен тысяч украинцев, а также почти полумиллиона акров сельхозугодий. Однако самое важное – без воды в Каховском водохранилище не сможет работать система охлаждения Запорожской АЭС.

А в апреле 2022 года в СНБО впервые заговорили о том, что войска РФ могут подорвать дамбу на Карловском водохранилище. В ведомстве сообщили, что в нескольких пророссийских телеграм-каналах начали появляться сообщения о том, что в Карловке (Донецкая область) "националистические батальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища". Ссылаясь на данные Минобороны РФ, указывается, что в случае подрыва дамбы в зоне затопления будет 6 населенных пунктов с населением свыше 10 тысяч человек.