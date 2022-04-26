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Войска РФ могут подорвать дамбу на Карловском водохранилище, - СНБО

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подрыв карловского водохранилища
Дамба на Карловском водохранилище

В ряде пророссийских телеграм-каналах начали заявлять, что "нацбатальоны заминировали дамбу" из-за чего под угрозой затопления находится свыше 10 тысяч человек.

Российские войска могут устроить провокацию на востоке Украины и подорвать дамбу на Карловском водохранилище. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В нескольких пророссийских телеграм-каналах начали появляться сообщения о том, что в Карловке (Донецкая область) "националистические батальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища". Ссылаясь на данные Минобороны РФ, указывается, что в случае подрыва дамбы в зоне затопления будет 6 населенных пунктов с населением свыше 10 тысяч человек.

"Такие информационные вбросы могут быть информационно-психологической операцией оккупантов, но учитывая характер ведения врагом войны против Украины, нельзя исключать возможности реализации такого плана", — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

подрыв водохранилища

Напомним, армия РФ захватила руины Новотошковского в Луганской области. Село практически уничтожено из-за постоянных обстрелов.

25 апреля в исполкоме Кременной произошел взрыв во время совещания с "народным мэром". Вероятно, в результате взрыва никто не выжил.