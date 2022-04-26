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Війська РФ можуть підірвати дамбу на Карлівському водосховищі, — РНБО

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підрив карлівського водосховища
Дамба на Карлівському водосховищі

У низці проросійських телеграм-каналів почали заявляти, що "нацбатальйони замінували дамбу", через що під загрозою затоплення перебуває понад 10 тисяч людей.

Російські війська можуть влаштувати провокацію на сході України та підірвати дамбу на Карлівському водосховищі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

У кількох проросійських телеграм-каналах почали з'являтися повідомлення про те, що в Карлівці (Донецька область) "націоналістичні батальйони замінували дамбу Карлівського водосховища". Посилаючись на дані Міноборони РФ, зазначається, що в разі підриву дамби в зоні затоплення буде 6 населених пунктів із населенням понад 10 тисяч осіб.

"Такі інформаційні вкидання можуть бути інформаційно-психологічною операцією окупантів, але з огляду на характер ведення ворогом війни проти України не можна виключати можливості реалізації такого плану", — наголосили в Центрі протидії дезінформації.

підрив водосховища

Нагадаємо, армія РФ захопила руїни Новотошківського в Луганській області. Село практично знищене через постійні обстріли.

25 квітня у виконкомі Кремінної стався вибух під час наради з "народним мером". Імовірно, внаслідок вибуху ніхто не вижив.