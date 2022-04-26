Війська РФ можуть підірвати дамбу на Карлівському водосховищі, — РНБО

У низці проросійських телеграм-каналів почали заявляти, що "нацбатальйони замінували дамбу", через що під загрозою затоплення перебуває понад 10 тисяч людей.

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Російські війська можуть влаштувати провокацію на сході України та підірвати дамбу на Карлівському водосховищі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

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У кількох проросійських телеграм-каналах почали з'являтися повідомлення про те, що в Карлівці (Донецька область) "націоналістичні батальйони замінували дамбу Карлівського водосховища". Посилаючись на дані Міноборони РФ, зазначається, що в разі підриву дамби в зоні затоплення буде 6 населених пунктів із населенням понад 10 тисяч осіб.

"Такі інформаційні вкидання можуть бути інформаційно-психологічною операцією окупантів, але з огляду на характер ведення ворогом війни проти України не можна виключати можливості реалізації такого плану", — наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, армія РФ захопила руїни Новотошківського в Луганській області. Село практично знищене через постійні обстріли.

25 квітня у виконкомі Кремінної стався вибух під час наради з "народним мером". Імовірно, внаслідок вибуху ніхто не вижив.