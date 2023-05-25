Украина требовала от Грузии открыть против РФ второй фронт: лидер партии раскрыл подробности

По словам главы одной из правящих партий Ираклия Кобахидзе, Грузия солидарна с украинским народом и осуждает военную агрессию РФ, однако не готова наказывать своих людей из-за конфликта в Украине.

Украинские чиновники открыто призывали власти Грузии открыть второй фронт против России. Об этом 24 мая рассказал глава одной из правящих партий страны "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, передает телеканал 1tv.

По словам Кобахидзе, его страна выражает свою солидарность с Украиной и ее народом не только на словах, но и на деле. Однако он объяснил, почему Грузия не поддерживает санкции против РФ.

"Мы поддерживаем все соответствующие документы, осуждающие военную агрессию и поддерживающие территориальную целостность и суверенитет Украины. Однако наша позиция в отношении санкций ясна. Мы не вводим санкции против России. Логика проста — мы не можем наказывать свой народ, свою страну. Поэтому санкции, естественно, не рассматриваются", — отметил он.

Кобахизде рассказал, что к открытию второго фронта против РФ Грузию призывал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Напомним, какие чиновники открытым тестом просили открыть второй фронт в Грузии. Это был секретарь СНБО Данилов, который прямо требовал открытия второго фронта; во-вторых, Подоляк, который до сих пор является главным советником Зеленского. Он также прямо говорил об открытии второго фронта в Грузии", — поделился он с журналистами.

Грузинский политик считает, что международное сообщество должно знать все о том, что требуется от нашей страны, в том числе и от украинских высокопоставленных лиц. Данная информация, по его словам "должна быть доведена до наших международных партнеров".

Напомним, 20 мая советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал причину, по которой Грузия теряет возможность попасть в Европейский союз.

Также напомним, 10 мая стало известно, что Грузия не планирует вводить санкции против России. Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что власти не хотят ухудшать отношения с РФ, чтобы не спровоцировать военный конфликт.