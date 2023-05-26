Что означает для Черноморского флота РФ потеря уникального корабля "Иван Хурс"

На всю Россию есть только два разведывательных корабля проекта 18280. Он имеет в арсенале оборудование для ведения разведки, а также якобы устройства по отслеживанию американских элементов ПРО. Даже временная потеря разведкорабля может иметь значительные последствия для оккупантов в Черном море.

24 мая Минобороны РФ сообщило о попытке атаковать разведывательный корабль проекта 18 280 "Иван Хурс". Заявлялось, что все надводные дроны были уничтожены, но в сети уже опубликовали видео удара по кораблю. Фокус разобрался, что означает утрата редкой машины для Черноморского флота РФ.

Какие задачи выполнял корабль "Иван Хурс" в Черноморском флоте

Корабль проекта 18280 создан для разведки. Во всех российских флотах всего есть только два корабля этого проекта. Находящийся в Черном море корабль был спущен на воду в 2017 году, ввели его в эксплуатацию в 2018 году.

Основными задачами корабля являются ведение радиоразведки, радиоэлектронная борьба, а также поддержка связи и управление флотом. Сначала "Иван Хурс" должен был пойти в Тихоокеанский флот РФ, однако его решили отправить в Черное море на замену затонувшего корабля "Лиман", который тоже был разведывательным. В итоге его записали в состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей Черноморского флота.

Официальная задача "Ивана Хурса" — обеспечение безопасности функционирования трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Однако разработчики вкладывали в него возможность быть в качестве флагмана для "сетецентрической войны".

Чем оборудован корабль "Иван Хурс"

Корабль построили на предприятии "Северная верфь" за 4 года. "Иван Хурс" получил такое оборудование для выполнения заданий:

навигационная радиолокационная станция МР-231-3;

"Мостик-18280" — система радиоэлектронной системы позиционирования, локализации, обнаружения и ориентирования;

система обеспечения электронной совместимости, а также система управления ЗРК и зенитно-артиллерийскими комплексами;

система обмена информации "Подзаголовок-23".

"Иван Хурс" получил повреждение

Также в РФ заявляют, что Иван Хурс может отслеживать элементы противоракетной обороны США.

Основные характеристики корабля:

водоизмещение — 4000 тонн;

длина — 96 м;

ширина — 16 м;

осадка — 4 м;

скорость полного хода – 20 узлов.

Однако вооружение "Ивана Хурса" довольно скромное — 2 или 4 установки для крупнокалиберных пулеметов КПВ калибра 14,5 мм, а также ПЗРК "Игла". Экипаж корабля — 131 человек. Корабль может преодолевать до 8000 морских миль и автономно находиться в плавании 45 дней.

Чем важен корабль "Иван Хурс" для Черноморского флота РФ

519 отдельный дивизион Черноморского флота имеет 4 разведывательных корабля:

"Приазовье";

"Экватор";

"Кильдин";

"Иван Хурс".

Поврежденный украинским беспилотником "Иван Хурс" является новейшим и самым современным средним разведывательным кораблем. "Экватор" и "Кильдин" находятся в эксплуатации с 1968 и 1970 годов соответственно. За время эксплуатации модернизация проводилась еще в 1970-х годах. Корабли получили лучшее оснащение, но они почти в 4 раза меньше "Ивана Хурса". Их водоизмещение составляет 1080 тонн. Только после модернизации "Экватор" и "Кильдин" стали разведывательными, до этого они классифицировались как гидрографические корабли.

Разведывательный корабль "Приазовье"

"Приазовье" — это корабль, который был введен в эксплуатацию в 1987 году, а в 2007 году он прошел модернизацию. Его водоизмещение составляет 2980 тонн. Он выполняет задачи по радиоразведке, телеметрической разведки, а также может фиксировать электромагнитное излучение.

"Иван Хурс" является единственным среди 4 кораблей, который заявлен как корабль для "сетецентрической войны". Только он может обеспечивать управление войсками и координировать действия авиации и сухопутных войск. Кроме этого он имеет более современное оборудование, а потому даже временная потеря корабля отразится на способности Черноморского флота выполнять различные задачи.

Также СМИ писали, что разведывательный корабль "Экватор" получил повреждение, поскольку была информация о трех погибших членах экипажей: старший радиометрист Рустам Саабер, старший моторист электромеханической боевой части Мурат Хатажуков и радиотелеграфист боевой части Дмитрий Деев.

Погибшие члены экипажа "Экватора"

Если "Экватор" до сих пор не отремонтировали, то в Черноморском флоте осталось два средних разведывательных корабля.

Что произошло с "Иваном Хурсом"?

Несмотря на заявления РФ о том, что "Иван Хурс" уничтожил все три надводных беспилотника, на самом деле один из них дошел до цели. В Украине опубликовали видео, как один из морских дронов доходит до борта корабля "Иван Хурс".

Позже в Минобороны Украине подтвердили "знакомство" российского корабля с морским дроном. Российские пропагандисты пытались выдать видео двухлетней давности за возвращение корабля в бухту Севастополя. Однако СМИ писали, что разведывательное судно получило серьезные повреждения и требует ремонтных работ.

Кроме этого OSINT-аналитики фиксировали спасательное судно, двигавшееся со скоростью 0,8 узла, что может подтвердить повреждение разведывательного корабля. Оно находилось в районе, где должен находиться "Иван Хурс".