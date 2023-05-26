Пригожина и ЧВК "Вагнер" никто не выпустит из Бахмута, — Подоляк (видео)

В президенте РФ Владимире Путине, как отметил советник главы ОП, начали сомневаться даже его ближайшие соратники. Этим и может воспользоваться Евгений Пригожин, у которого есть живая сила и "мощный потенциал к грабежу".

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не сможет полностью вывести бойцов своего подразделения из Бахмута, так как ему не дадут этого сделать. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк 25 мая.

По его словам, самые боеспособные "вагнеровцы" останутся в районе Бахмуте, пока определенную часть бойцов выведут на ротацию. Однако полностью выйти из этого города на Донбассе ему никто не даст.

В последние полтора месяца Евгений Пригожин хочет закрепиться в истории, как ключевой комментатор войны. Он является своеобразным "сталкером", который ускоряет процесс распада политической элиты Кремля. Именно он в будущем и будет эту элиту атаковать.

Ситуация внутри Российской Федерации продолжает ухудшаться из-за войны, которая затянулась. Люди будут все чаще задавать вопросы, так как видят, что никакого плана нет и все складывается у оккупантов плохо.

"Любая власть держится на сакральности. То есть царь должен выглядеть как икона. Сегодня же в Путине сомневаются все. Он абсолютно десакрализован. И Пригожин повышает свой "вес" на внутреннем рынке. Другие молчат, а он задает вопрос: "А с какими целями мы заходили на территорию Украины и что мы получили", — говорится в сообщении.

Также Евгений Пригожин начал фиксировать, что Владимир Путин — ничтожество, как отметил Михаил Подоляк, который не знает, что делать дальше. Параллельно владелец военного формирования понимает, что в необозримом будущем Россию ждет не обычная революция, а протесты и бунтарские проявления по всей территории страны.

Поэтому у главы ЧВК "Вагнер" есть план сохранить позицию силы, чтобы как можно больше себе забрать.

"Он хочет застолбить за собой место ключевого "перераспределителя" имущества в России. Все то, что они делали в Украине, когда грабили наши населенные пункты. Пригожин ожидает, что то же самое будет делать в России в другом масштабе. И ЧВК "Вагнера" будет в этом лидерской организацией, ведь имеет очень мощный потенциал к грабежу", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 25 мая сообщалось, что в Минобороны подтвердили перегруппировку ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Замминистра Анна Маляр отметила, что ВС РФ начинают занимать позиции в пригороде города на Донбассе, заменяя бойцов Евгения Пригожина.